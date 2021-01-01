كومان: إذا تعثر أصحاب الصدارة يمكننا تقليل الفجوة

تصريحات كومان عقب فوز برشلونة على ويسكا

قال رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة إن سقوط أصحاب الصدارة واحتمالية تعثرهم في المباريات المقبلة من الممكن أن تجعل الفريق الكتالوني قادرًا على تقليل الفارق.

وحقق برشلونة انتصارًا هزيلًا على مضيفه ويسكا بهدف مقابل لا شيء ليستعيد به النتائج الإيجابية ولكن بأداء مثير للشكوك فيما يخص قادم المواعيد.

برشلونة كان قد سقط في فخ التعادل في الجولة الماضية التي لعب فيها أمام إيبار والتي اختتم بها عام 2020 الذي يعتبره جميع عشاق وجماهير النادي الكتالوني عامًا للنسيان.

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وعقب المباراة الأولى لبرشلونة في 2021 أكد المدير الفني رونالد كومان أن الفريق لعب مباراة جيدة وأن مواجهة اليوم لم تكن سهلة على الإطلاق.

وأضاف: "إنها مواجهة صعبة علينا لكن كان لدينا القدرة على تجاوزها، سجلنا هدفًا رائعًا وكان لدينا ثلاث أو أربع محاولات قريبة أخرى"

وتابع: "المباراة في الشوط الثاني لم تكن بنفس جودة الشوط الأول، لم يكن ذلك رائعًا بالنسبة لي ولكن علينا النظر في السلبيات فيما بعد"

وحول جلوس جريزمان على دكة البدلاء قال: "أنا أثق بكل لاعب في فريقنا، لكن إذا اخترنا أن يكون لدينا ثلاثة لاعبي خط وسط، فهناك مساحة لثلاثة مهاجمين"

وأردف: "افتقدنا اللاعب رقم 9 في هذه المباريات ولكن هذا لا يعني أي شيء بخصوص وضع جريزمان، لدينا الكثير من المباريات ونحتاج إلى جميع اللاعبين"

وأكد: "ديمبيلي؟ إنه يعوض بالنسبة لنا فقدان أنسو فاتي، الذي هو أيضًا مهاجم يمكنه اللعب على الجنا ، إنه يمنح العمق للفريق جيث أنه لديه الأفضلية في موقف واحد ضد واحد"

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وبذلك الفوز ارتفع رصيد برشلونة إلى النقطة رقم 28 في المركز الخامس على سلم ترتيب الدوري الإسباني حيث يعاني الفريق الكتالوني من سوء النتائج محليًا.