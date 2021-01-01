للتاريخ .. ميسي يصل للمباراة 750 مع برشلونة والـ 500 في الدوري الإسباني

ميسي يواصل أرقامه التاريخية مع برشلونة

يواصل قائد نادي برشلونة وهدافه التاريخي ليونيل ميسي كتابة التاريخ في المكان الذي كتب فيه التاريخ بالفعل من خلال المشاركة في مباراته رقم 500 في الدوري الإسباي.

وهذا الأحد فعل سيكون ميسي على موعد جديد مع رقم قياسي جديد، ومرة أخرى سيتصدر العناوين من خلال لعب مباراته رقم 500 ضد ويسكا.

مباراة اليوم والتي يشارك فيها ليونيل ميسي أساسيًا هي المباراة رقم 750 بقميص نادي برشلونة كذلك في مختلف المسابقات إضافة إلى كونها رقم 500 في الليجا.

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بالنسبة لرقمه في الدوري الإسباني يعد ميسي ثاني لاعب من برشلونة يصل للمباراة رقم 500 بعد تشافي هيرنانديز الذي لعب 505 مباراة، وتحطيم هذا الرقم سيكون مسألة وقت لا أكثر.

جدير بالذكر أن ميسي هو الأجنبي صاحب أكبر عدد من المباريات في تاريخ الدوري الإسباني وصاحب المركز رقم 12 على قائمة الأكثر مشاركة في تاريخ البطولة.

بالإضافة إلى ذلك، ستكون المواجهة ضد ويسكا هي مباراة ليونيل ميسي رقم 750 مع برشلونة، حيث أنه في المباريات الـ 749 السابقة، نجح النجم الأرجنتيني في تسجيل 644 هدفًا.

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يذكر أن ليونيل ميسي من المحتمل أن يرحل عن برشلونة بنهاية الموسم الحالي، حيث أنه في حواره الأخير لم يفصح عن أي شيء ولكنه ترك الباب مفتوحًا أمام كل شيء.