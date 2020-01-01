كومان: أسطورة ريال مدريد سبب تحسن مستوى جريزمان

تعرف على تصريجات كومان عقب الفوز في دوري الأبطال

أشاد رونالد كومان، المدير الفني لنادي برشلونة، بالدور الذي قام به أسطورة ريال مدريد، خورخي فالدانو، والذي أدى إلى تحسن مستوى أنطوان جريزمان.

برشلونة كسب فريق فيرينتسفاروشي بثلاثية نظيفة ليستمر في صدارة المجموعة السابعة برصيد 15 نقطة دون أي خسارة حتى الآن في دوري أبطال أوروبا.

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وسجل أنطوان جريزمان في المباراة الثالثة على التوالي له مع برشلونة وهي المرة الأولى منذ يناير 2020.

وقال كومان في تصريحات عقب اللقاء: "لعبنا مباراة رائعة وبالأخص في الشوط الأول وخلقنا العديد من الفرص وكذلك سجلنا الأهداف وتحكمنا في الإيقاع. أنا سعيد للغاية بما جرى في الشوط الأول وإظهار روح الأبطال".

وتابع: "نبحث دائمًا عن الفوز في كل المباريات، وأتمنى أن نفوز في المباراة المقبلة وننهي دور المجموعات برصيد 18 نقطة ونستمر في تسجيل الأهداف، لكن ما نفكر فيه الآن هو الفوز على قادش في الدوري الإسباني".

المدير الفني الهولندي أشار إلى أنّ المجموعة الحالية تمتلك الجوع للفوز بكل مباراة وتقديم أبرز أداءٍ لها وبالأخص في دوري أبطال أوروبا.

وحول مستوى جريزمان، واصل: "على فالدانو أن يأتي كل أسبوع" في إشارة إلى تألق الفرنسي بعد حواره مع خورخي فالدانو الأسبوع الماضي.

واختتم: "أزمة جريزمان كانت في الثقة لكنّه يعمل بجد ويتطور في كل مباراة، ومع الاستمرارية والفعالية في تسجيل الأهداف سوف يصبح بحال أفضل وهذا ما نحتاج له".

جدير بالذكر أنّ برشلونة حقق الفوز في أول خمس مباريات بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ موسم 2002-2003 مع المدرب لويس فان جال.