جريزمان: انتهى وقت الصمت، كل شيء يجب أن يوضع في مكانه

أنطوان جريزمان لاعب فريق برشلونة يتحدث عن موقفه في الفريق والأزمات التي يوجهها منذ قدومه من أتلتيكو مدريد.

أكد اللاعب الفرنسي أنطوان جريزمان نجم فريق برشلونة على رفضه للأزمات التي يتم تصديرها له منذ أن انضم لصفوف الفريق الكتالوني.

جاء هذا في تصريح صحفي أدلى بها عبر إعلان قصير تم نشره للقاء صحفي قام به مع برنامج "عالم فالدانو" التلفزيوني.

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وقال جريزمان: "منذ أن وصلت ومنذ أن تم تقديمي للجماهير لم أتحدث، مثلما قلت في ذلك اليوم، أنا لا أريد التحدث عن أي شيء خارج الملعب".

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وأضاف: "أردت أن أقول كل شيء داخل الملعب لأن هذه هي شخصيتي، وهذا أفضل ما أقوم به عندما تكون الكرة في أقدامي".

وأكمل: "لكن حان الوقت لكي أضع كل شيء في محله الصحيح، لأنني تحملت الكثير للغاية في الفترة السابقة وللكثير من الوقت، لكنني الآن أقول هذا يكفي".

وكان جريزمان قد تعرض للكثير من الانتقادات منذ اليوم الأول له في برشلونة، حيث كان قد كشف رفضه للنادي قبلها بعام واحد فقط.

جدير بالذكر أن جريزمان كان قد انضم لبرشلونة مقابل 120 مليون يورو قادمًا من أتلتيكو مدريد بقيمة الشرط الجزائي الخاص به.