كولاسيناك: أوزيل لا يشعر بالسعادة في أرسنال

المدافع البوسني يتحدث عن زميله الألماني تزامناً مع الجدل المُثار حوله

كشف سياد كولاسيناك مدافع أرسنال، عن عدم شعور زميله مسعود أوزيل بالسعادة في الفترة الأخيرة مع النادي الإنجليزي.

أوزيل عانى من التجميد المستمر مع المدفعجية في الفترة الأخيرة، وفقاً لاختيارات المدرب الإسباني أوناي إيمري.

صانع الألعاب الألماني تألق بشكل لافت أمام ليفربول الأربعاء الماضي، بكأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين، ولكنه تم استبداله بمطلع الشوط الثاني.

كولاسيناك قال عن حالة زميله:"أوزيل يمتلك قدرات خاصة كلاعب، ومن الناحية الشخصية فهو قد لا يشعر بالسعادة دون أن تلاحظ ذلك في التدريبات".

وأضاف:"هو الآن يبذل كل ما لديه من أجل العودة للفريق، يقوم بحصص تدريبية إضافية للوصول لأفضل مستوى ممكن".

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وتابع:"مسعود يعتبر من أفضل اللاعبين في أوروبا، الجميع يعلم جودته وقدرته على صناعة الفارق في الملعب وخلق المساحات".

يذكر أن إيمري أشار في المؤتمر الصحفي لمواجهة ولفرهامبتون، لإمكانية ظهور بشكل أساسي، في المباراة التي يلعبها المدفعجية غداً السبت بالبريميرليج.