بيانيتش: التحكيم حجة الخاسر دائمًا

بيانيتش يبرئ يوفنتوس من اتهامات المساعدات التحكيمية

قال النجم الدولي البوسني ميراليم بيانيتش متوسط ميدان نادي يوفنتوس إن إلقاء اللوم على الآخرين واتهام الحكام بالتحيز هو أسهل الأشياء بالنسبة للخاسر.

وكان يوفنتوس قد تغلب على جنوى بهدف من ركلة جزاء احتسبت في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة بعد عرقلة كرستيانو رونالدو، وأثير حولها الكثير من الجدل.

وعقب المباراة، تحدث أكثر من شخص عن قرارات حكم اللقاء وكان أبرزهم المدير الفني الشاب لجنوى تياجو موتا، والذي كان لاعبًا في صفوف إنتر من قبل.

وحول ذلك، قال بيانيتش إن إلقاء اللوم على الأخرين هو أسهل ما في الأمر، مؤكدًا أن تقنية الفيديو من المفترض أن تحد من الحديث المتكرر حول أخطاء الحكام.

وأضاف: "الحكام يخطئون بالطبع لأنهم بشر، ولكن الأن أصبحنا نمتلك تقنية الفيديو والتي تراجع قراراتهم من أجل الحد من هذه الأخطاء، لا يمكن أن يستمر الحديث عن التحكيم بنفس الطريقة في الوقت الحالي"

وتابع: "من الأفضل أن يتم الحديث حول المنافسة الشرسة بين إنتر ويوفنتوس على لقب الدوري هذا الموسم، لقد حقق الفريقان انطلاقة مميزة وتبدو المنافسة ساخنة منذ بداية الموسم"

وأردف: "المنافسة تجعلك دائمًا في كامل التركيز ولا تعطي لك الفرصة للاسترخاء، هذه أهم مميزاتها، أشعر أننا نمتلك فريقًا جاهزًا ولاعبين أقوياء، نحن نؤمن بحظوظنا ونتمنى التتويج بكل الألقاب"

وحول دوري أبطال أوروبا قال: "هو هدف رئيسي بالنسبة لنا، التركيز ليس على لقب الدوري فقط، لدينا طموح من أجل إنهاء السنوات العجاف بالنسبة للبطولة الأوروبية الأغلى"

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يذكر أن يوفنتوس يتصدر ترتيب الدوري الإيطالي في الوقت الحالي بعد مرور 10 جولات من عمر المسابقة، وذلك بفارق نقطة واحدة عن ملاحقه المباشر إنتر.