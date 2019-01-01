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الدوري اليوناني الممتاز

كوكا يواصل التألق.. هاتريك جديد للنجم المصري بقميص أوليمبياكوس

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أحمد حسن كوكا يسجل هاتريك في شباك كريت

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

نجح النجم المصري أحمد حسن كوكا في تسجيل هاتريك جديد بقميص أوليمبياكوس، ليواصل تألقه الملحوظ هذا الموسم.

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وسجل كوكا ثلاثية في شباك نادي كريت خلال 25 دقيقة فقط في رقم قياسي بالنسبة لمنافسات الدوري اليوناني هذا الموسم.

وفاز أوليمبياكوس على ضيفه كريت بخمسة أهداف مقابل هدف واحد لحساب الجولة الثانية والعشرين من الدوري اليوناني.

وسجل كوكا الأهداف الثاني والثالث والخامس لفريقه، في حين سجل ماسوراس الهدف الأول، وسجل فوروتينس الهدف الرابع.

ويعد هذا الهاتريك هو الثاني للنجم المصري في مسيرته، حيث سجل الأول في الدوري البرتغالي بقميص نادي ريو آفي.

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يذكر أن أوليمبياكوس يحتل المركز الثاني على سلم ترتيب الدوري اليوناني برصيد 51 نقطة، بفارق 7 نقاط عن المتصدر باوك.  

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