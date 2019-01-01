كيبا نافيًا "عصيان" ساري: ما حدث كان مجرد سوء تفاهم!

اللاعب رفض تنفيذ قرار مدربه والخروج من الملعب للتغيير!

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد كيبا حارس مرمى تشيلسي أنه لم يقصد عصيان المدرب ماوريتسيو ساري برفضه الخروج لإجراء التغيير خلال مواجهة مانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، واصفًا الأمر بأنه مجرد سوء تفاهم.

ورفض كيبا الخروج من ملعب ويمبلي خلال الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني، مما أثار غضب مدربه كثيرًا، وأثارت تلك المشاهد جدلًا واسعًا في وسائل التواصل الاجتماعي مما استدعى تغريدة من اللاعب عبر حسابه الرسمي على تويتر تُوضح ما حدث.

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ولم تحمل التغريدة أي جديد عما قاله لقناة سكاي سبورتس بعد المباراة، إذ قال "أعتقد أننا لعبنا جيدًا ضد فريق عظيم، كنا قريبين من الانتصار لكن لم نوفق في ركلات الجزاء الترجيحية".

"أفترض أنك تريد الحديث عما حدث في نهاية اللقاء. أولًا، علي القول أنه كان سوء تفاهم، لم يكن لدي أي نية لعصيان المدرب، كل ما حدث كان مجرد سوء تفاهم لأنني استدعيت الجهاز الطبي مرتين وقد ظن المدرب أنني غير قادر على إكمال المباراة. كانت دقيقتين أو ثلاثة من الارتباك حتى وصل الجهاز الطبي مقاعد البدلاء وشرحوا كل شيء جيدًا. الأمر لم يكن له أي علاقة بالإصابة التي عانيت منها هذا الأسبوع (الأوتار). كان سوء تفاهم لأنني اعتقدت أني كنت قادرًا على مواصلة اللعب وكنت بالتأكيد أحاول قول أنني جيد بدنيًا".

"أعلم أنكم ترون المشهد بصورة مختلفة من الخارج وأنها لم تكن الصورة الأفضل لنا. لقد تحدثت مع المدرب وأظن أنه كان سوء تفاهم. أتفهم حديث الناس عن الحدث في التلفاز ووسائل التواصل الاجتماعي، وأنا هنا اليوم لأفسر الأمر ولقول أنني لم أكن أنوي أبدًا عصيان المدرب. لقد تحدثنا الآن وكل ما حاولت قوله هو أنني بخير، هو ظن أنني لست في حالة جيدة. كانت لحظات من التوتر شهدت الكثير من الأحداث".

"هذا ما حدث، نعم هذا ما حدث. اعتقدت أن الجهاز الفني ظن أنني لست قادرًا على مواصلة اللعب بسبب سقوطي مرتين على أرض الملعب، لكن سقوطي هذا كان بهدف إيقاف اللعب ومنح فريقي عدة دقائق لالتقاط الأنفاس، خاصة أننا كنا في الوقت الإضافي وقد عانينا خلال الدقائق الأخيرة وجرينا كثيرًا على أرض الملعب. أعلم أن الجميع يتحدث حاليًا عن الأمر لكن تلك وجهة نظري وما عشته من داخل الحدث".

أوضح اللاعب أخيرًا أنه تحدث مع المدرب عقب المباراة وأوضح له ما حدث من سوء فهم وأنه لم يقصد رفض طلبه أبدًا، مضيفًا حول المستقبل والخوف من أي أزمة مع ساري الذي قال أن كيبا كان محقًا لكن تصرف بشكل خاطئ "لست قلقًا، ولا أظن أن هذا الحدث يجب يتصدر المشهد في النهائي".

"ما أراه أننا لعبنا مباراة جيدة ضد أحد أفضل الأندية في العالم، وكنا قريبين جدًا من الفوز، وبالطبع نشعر بالحزن لفشلنا في هذا. باعتقادي أن الفريق بحاجة لمواصلة اللعب هكذا لأننا أظهرنا اليوم أننا قادرون على منافسة أفضل الفرق. علينا الحديث عن الإيجابيات بدلًا من السلبيات".