كوفاتش: بواتينج قد يعود لمنتخب ألمانيا

بواتينج لا يشارك أساسياً في بايرن ميونخ

أكد مدرب بايرن ميونخ نيكو كوفاتش أن هناك إمكانية لعودة مدافعه جيروم بواتينج لتمثيل المنتخب الألماني من جديد.

بواتينج لا يشارك مع المانشافت منذ مارس الماضي عندما قرر يواخيم لوف استبعاده هو وماتس هوملز وتوماس مولر.

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وقال كوفاتش في تصريحات نقلتها "بيلد": "جيروم عاد مهماً، وقلت ذلك قبل بداية الموسم، سيثبت مدى جودته".

وأضاف: "مع عودته مهماً هنا قد يعود مهماً في أماكن أخرى أيضاً، هل أقصد المنتخب؟ أترك التفسير لكم في الصحافة".

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ويلعب بايرن ميونخ مساء السبت أمام يونيون برلين ضمن منافسات الدوري الألماني.