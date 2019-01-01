بايرن ميونيخ يضع جوهرة بيلباو بديلًا لسولي وهيرنانديز

أوناي نونيز يقترب من بايرن ميونيخ.. والسبب؟

وضع بايرن ميونيخ المدافع الشاب أوناي نونيز من أجل أن يكون هو الخطة البديلة بعد إصابة نيكولاس سولي بقطع في الرباط الصليبي والإصابة التي لحقت بالفرنسي لوكاس هيرنانديز.

وتعرض سولي لقطع في الرباط الصليبي أربك حسابات المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش، خصوصًا مع عدم توفر البديل وإصابة لوكاس هيرنانديز.

ونتج عن ذلك بحث بايرن ميونيخ عن التعاقد مع لاعب قلب دفاع بشكل عاجل خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة وذلك من أجل إنقاذ الموقف.

وبعد رحلة بحث قصيرة، وقع الاختيار من قبل إدارة بايرن ميونيخ على المدافع الشاب أوناي نونيز نجم أتلتيك بيلباو الإسباني حسب المصادر الصحفية.

وسيحاول بايرن ميونيخ إنهاء المفاوضات سريعًا مع المدافع صاحب الـ 22 عامًا من أجل إنهاء التعاقد معه خلال الميركاتو الشتوي المقبل، وذلك حسب ما أفادت به سبورت بيلد.

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يذكر أن بايرن ميونيخ يتصدر ترتيب الدوري الألماني وكذلك مجموعته في دوري أبطال أوروبا حتى الآن خلال الموسم الحالي.