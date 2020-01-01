كورينثيانز يخطف مهاجم السيتي السابق من فم الاتحاد!

محاولة فاشلة من اتحاد جدة لضم مهاجم السيتي السابق

أحبط كورينثيانز محاولات اتحاد جدة السعودي في التعاقد مع المهاجم الدولي البرازيلي السابق لمانشستر سيتي، جو ألفيس، بعد أن أعلن النادي البرازيلي، مساء اليوم الأربعاء عن تعاقده مع اللاعب المخضرم بعقد يمتد إلى غاية صيف عام 2023.

وستكون هذه هي المرة الثالثة التي سيُدافع فيها ألفيس عن ألوان كورينثيانز، بعد أن انتقل إلى في فترتين انتقاليتين سابقتين، علماً بأنه غادر مانشستر سيتي في صيف عام 2011 منذ أن ارتدى قميصه في عام 2008 للمرة الاولى.

وارتبط اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا في الآونة الآخيرة بقوة بالانتقال إلى الاتحاد، الذي كان يأمل مسؤولوه في حسم الصفقة، خاصةً بعد أن قطعوا شوطًا جيدًا من المفاوضات، غير أن إعلان كورينثيانز عن تعاقده مع ألفيس أفسد محاولاتهم.

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ووفقاً لمصادر برازيلية، فإن اللاعب قد وافق على تخفيض عقده من أجل الانضمام إلى كورينثيانز، ليحصل بموجب ذلك على مبلغ قدره 1.5 مليون ريال برازيلي كـ راتب شهري.

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وحسم كورينثيانز التعاقد مع ألفيس في صفقة انتقال حر، بعد أن انتهى عقد اللاعب مع فريقه السابق نافويا جرامبوس، الذي لعب له في الموسمين الماضيين.