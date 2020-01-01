نجم الهلال ينافس في عام استثنائي .. إلغاء حفل جوائز الأفضل بآسيا 2020

كورونا يستبب في إلغاء الحفل السنوي للاتحاد الآسيوي

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مساء اليوم الأربعاء، في بيان رسمي، عن اتخاذه قرار بإلغاء حفل توزيع الجوائز السنوي لعام 2020 بسبب الأوضاع الراهنة والتي لن تُساعد على إقامة الحدث، نتيجة لجائحة كورونا المستجدة.

وأوضح الاتحاد في بيانه أنه وأمام العواقب الوخيمة التي تسبب بها الفيروس المستجد من وفاة الآلاف في العالم، فإن إقامة الحفل السنوي في موعده لن يكون شيئًا مناسبًا، وهو ما دفع الاتحاد إلى إلغاء الفعالية السنوية المعتادة، والتي كان مُقرراً إقامتها في شهر ديسمبر من العام الجاري.

وفي السياق ذاته، كشفت صحيفة "الرياضية" السعودية من قبل مصادر خاصة بها عن أن الموقع الإلكتروني للاتحاد الآسيوي سيكون هو السبيل الوحيد للإعلان عن المُتوجين بجوائز الاتحاد في ديسمبر القادم.

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كما أكدت ذات المصادر أن نجم المنتخب السعودي ونادي الهلال، سالم الدوسري، يعد واحداً من أبرز عشرة أسماء مُرشحة للفوز بجائزة أفضل لاعب في القارة، وذلك من خلال تصفية نهائية لاختيار ثلاثة منهم للتنافس عليها.

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ومن جهته، أكد رئيس الاتحاد الآسيوي، الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة، أن التحديات التي تُواجه المسؤولين عن الرياضة وكرة القدم أمام فيروس كورونا باتت فريدة من نوعها، مشيراً إلى أن الأمر لم يعد مقتصراً فقط على كيفية الحفاظ على حياة الناس أمام سرعة انتشار هذا الفيروس من جهة وغموضه من جهة آخرى.

كما أضاف أن قرار إلغاء الحفل السنوي للاتحاد يأتي احترامًا وتضامنًا مع الذين فقدوا عائلاتهم وأصدقائهم في مثل هذه الظروف الصعبة.