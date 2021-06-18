كورونا يهدد إنجلترا بالحرمان من تنظيم نهائي اليورو

إجراءات صارمة في بريطانيا

قام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بتهديد نظيره الإنجليزي بنقل نهائي يورو 2020 من إنجلترا إلى المجر.

نهائي البطولة التي تقام حاليًا بمختلف مدن أوروبا، من المقرر لعبه في ملعب ويمبلي بلندن في 11 يوليو القادم.

لماذا قد يتم نقل نهائي اليورو؟

الأمر يتعلق بكل تأكيد بفيروس كورونا، والضوابط الصارمة التي تفرضها الحكومة البريطانية بخصوص دخول أي شخص إلى أراضيها.

صحيفة "تايمز" البريطانية، أكدت أن الاتحاد الأوروبي سينقل نهائي اليورو، إذا لم تضمن حكومة بريطانيا إعفاء 2500 من كبار الشخصيات من الحجر الصحي لحضور المباراة.

وّإذا لم يتم ذلك سيتم حرمان ملعب ويمبلي من استضافة النهائي وربما نصف النهائي كذلك وفقًا للخطة الموضوعة.

أين يلعب نهائي اليورو؟

وفقًا لصحيفة "تايمز" فإن الوجهة الأقرب حاليًا هي مدينة بودابست عاصمة المجر، بسبب الظروف المناسبة فيما يتعلق بقيود فيروس كورونا.

وتأتي خطوة تغيير مكان النهائي، بسبب تسهيل حضور المشجعين والموظفين وضيوف الشركات للمباريات الحاسمة للبطولة.

ومن المتوقع أن تقوم الحكومة البريطانية، بمناقشة اقتراحًا لإعفاء المسؤولين والسياسيين ورعاة الاتحاد الأوروبي من الحجر الصحي.

بيان رسمي من الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، نشر بيانًا رسميًا للكشف عن تفاصيل الشكوك حول إقامة نهائي اليورو في لندن.

وقال "يويفا" في البيان:"نشعر بالسعادة لأن القدرة ستزيد في ملعب ويمبلي إلى 50% على الأقل في مراحل خروج المغلوب".

وأضاف:"نجري مناقشات مع السلطات المحلية، للسماح لعشاق الفرق المشاركة بحضور المباريات، باستخدام إجراءات صارمة تعني وجودهم في بريطانيا لمدة أقل من 24 ساعة".

وتابع:"تحركات الجماهير ستقتصر على وسائل النقل والأماكن المعتمدة فقط، لأننا نتفهم الضغوط التي تواجهها الحكومة، ونأمل في إقامة الأسبوع الأخير من البطولة في لندن".

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