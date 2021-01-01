كورونا يضرب ميلان بقوة قبل مواجهة يوفنتوس

أزمة جديدة في خط الوسط

الضربات مستمرة على ستيفانو بيولي مدرب ميلان، قبل ساعات من مواجهة يوفنتوس، مساء اليوم، الأربعاء في الدوري الإيطالي.

ميلان سبق أن أعلن عن إصابة المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، وعدم جاهزيته للعب أمام يوفنتوس، بالمواجهة المقامة على ملعب سان سيرو.

الأمر لم يتوقف عند ذلك، حيث أعلن النادي الإيطالي، في بيان رسمي له، عن إصابة الثنائي رادي كرونيتش وأنتي ريبيتش بفيروس كورونا.

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وقال ميلان في بيانه:"المسحة الأخيرة كشفت عن إصابة كرونيتش وريبيتش بالفيروس، ومن المقرر خضوعهما لفترة الحجر الصحي حتى تماثل الشفاء".

الأنباء تمثل صدمة جديدة للروسونيري، حيث كان من المقرر أن يشارك كرونيتش بدلًا من الثنائي المصاب إسماعيل بن ناصر وساندرو تونالي.

وعلى الجانب الآخر يعاني يوفنتوس من نفس المشكلة، حيث تبين إصابة أليكس ساندرو وخوان كوادرادو بالوباء قبل المباراة.

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يذكر أن ميلان يحتل صدارة الدوري الإيطالي بـ37 نقطة قبل لقاء الليلة، بينما يأتي يوفنتوس في المركز الخامس بـ27 نقطة.