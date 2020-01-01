كورونا يُحوِّل سانتياجو برنابيو إلى مركز خدمات صحية

بادرة مميزة من ريال مدريد..

أعلن نادي ريال مدريد في بيانٍ رسمي عن تحويل ملعب سانتياجو برنابيو إلى مركز لتوفير الخدمات الصحية في إطار حرب إسبانيا ضد تفشي فيروس كورونا.

وازدادت حالات الإصابة بكورونا في إسبانيا بشكل كبير لتكون ثاني أكثر الدول الأوروبية تضررًا خلف إيطاليا، مما جعل ريال مدريد يُقرر تقديم الدعم على طريقته الخاصة.

النادي قال في بيانه "يطلق ريال مدريد بالتعاون مع المجلس الأعلى للرياضة مشروعًا في مدريد لتوريد وتوزيع الإمدادات الصحية الاستراتيجية بهدف مكافحة جائحة فيروس كورنا.".

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"بفضل التعاون الوثيق، سيصبح ملعب سانتياجو برنابيو مساحة مخصصة لتخزين التبرعات من الإمدادات الصحية لمواجهة تفشي هذا الوباء."

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ومن المقرر أن يتم تسليم الأدوات الصحية اللازمة للسلطات الصحية الإسبانية تحت إشراف الولاية كما سيوفر ريال مدريد إمكانية إرسال تبرعات الكيانات الرياضية إليهم من خلال الملعب.

هذه اللفتة المميزة تأتي بعد أيام من فقدان ريال مدريد لأحد الأسماء التاريخية في رئاسة النادي، لورنزو سانز، الذي توفيّ متأثرًا بكورونا، كما أُصيب رئيس آخر وهو فيرناندو مارتن بالوباء أيضًا.

يذكر أن ريال مدريد قد أعلن أيضًا في وقت سابق عن تبرع كبير للسلطات الإسبانية للمساعدة في مواجهة كورونا.