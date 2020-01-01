كورونا يحرم الجمهور من حضور المباريات حتى الخريف

هل تستمر المنافسات دون جمهور بسبب كورونا

كشفت تقارير صحفية إسبانية أنّ هناك خطة لعودة مباريات كرة القدم في الليجا وكذلك على الصعيد الأوروبي ولكن دون حضور جماهيري.

الاتحاد البلجيكي قرر إلغاء الموسم الحالي من الدوري واعتبار كلوب بروج بطلًا.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إنّه لم يتم التوصل بعد لموعد نهائي لعودة المباريات، إلا أنّه من المتوقع الانتظار حتى شهر مايو المقبل.

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وأوضحت أنّ منظمة الصحية العالمية والمؤسسات الصحية في إسبانيا نصحت رابطة الليجا والاتحاد الإسباني بعد حضور الجماهير للمباريات حتى بعد عودة المنافسات.

وأشارت إلى أنّه حتى مباريات دوري أبطال أوروبا لن تُقام بحضور جماهيري وذلك كإجراء احترازي لحين التأكد من انتهاء أزمة فيروس كورونا بصورة نهائية.

ولا توجد أي رغبة للاتحاد الإسباني أو الرابطة بإلغاء منافسة الليجا وتحديد الفائز، بل إن الخطة هي استكمال المنافسة للنهاية.

ومن المتوقع عودة الجمهور للمدرجات في الخريف أي مع انطلاق الموسم المقبل.

جدير بالذكر أنّ الاتحاد الأوروبي ألغى مباريات التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا والمقرر إقامته في يونيو المقبل للسماح للأندية باستكمال المباريات المحلية.