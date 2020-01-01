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مُحدث | تأثير فيروس كورونا على الكرة في أوروبا
توقف وشلل تام لجميع المنافسات
محدث
16:23
11:26
2/4/2020
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Getty/Goal composite
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