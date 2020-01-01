كورونا يتسبب في حرمان برشلونة من جماهيره أمام نابولي

بتوصية حكومية..

سيفتقد برشلونة لجماهيره أمام نابولي في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا على ملعب الكامب نو، وذلك بعدما أعلن سيلفادور إيلا، وزير الصحة الإسباني، عن توصية وزارته بإقامة المباراة بدون جمهور للحد من انتشار فيروس كورونا.

كورونا بات المهدد الرئيسي لكرة القدم الأوروبية في الفترة الأخيرة خاصةً بعد انتشاره في الأراضي الإيطالية، مما ترتب عليه إيقاف وتأجيل بعض مباريات الدوري الإيطالي، مع إقامة مباراة إنتر في الدوري الأوروبي بدون جماهير في سان سيرو.

الآن، تخشى وزارة الصحة الإسبانية أن يتفشى كورونا في بلادها وتحذر من التجمعات الكبيرة لا سيما وأن نابولي يأتي من إيطاليا وقد يحمل أحد مشجعيه الفيروس وينقل العدوى لعدد كبير من الجمهور حينها.

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لذلك فإن توصية الوزارة كانت بأن تُقام المباراة بدون جماهير، وهي نفسها التوصية التي أتت لفالنسيا بشأن مباراته لحساب نفس الدور أمام أتالانتا الإيطالي أيضًا.

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وزير الصحة قال في تصريحات له "هذه المسابقات الرياضية التي يُتوقع حضور عدد كبير من المشجعين القادمين من مناطق الخطر، نوصي بأن تُقام خلف أبواب مغلقة (بدون جماهير).".

مباريات الدوري الإسباني لا تزال تُقام بحضور جماهيري كامل، وقرار إقامة بعض المباريات بدون جماهير مقتصر فقط على المسابقات الأوروبية خشية نقل كورونا من الأجانب على وجه التحديد..

يذكر أن مباراة الذهاب بين كتيبة كيكي سيتين وكتيبة جينارو جاتوزو قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في سان باولو، في مباراة أُقيمت بحضور جماهيري كامل أيضًا.



