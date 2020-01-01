مباراة كل 48 ساعة.. مقترح جديد لاستئناف الدوري الإسباني

ضغط كبير في نهاية الموسم للخروج من الأزمة

تقدم خافيير تيباس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بمقترح جديد من أجل إنهاء الموسم الحالي، لتخطي الأزمة التي تسبب فيها فيروس كورونا.

انتشار الفيروس على مستوى واسع بمختلف أنحاء العالم وخاصة في أوروبا، تسبب في تعطيل النشاط الكروي بشكل مؤقت حتى بداية شهر إبريل القادم.

تيباس أكد لصحيفة "موندو ديبورتيفو" أنه من غير المرجح عودة الدوري الإسباني مرة أخرى في إبريل، ليكون موعد 16 مايو إلى 30 يونيو هو التاريخ الأقرب.

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ويشمل المقترح عملية ضغط كبيرة جداً في إقامة المباريات، حيث يلعب كل فريق مباراة كل 48 ساعة، بمجموع 4 مباريات كل 10 أيام.

وهو ما يسفر عنه انطلاق كل جولة من الليجا يوم الإثنين، بينما تظهر الأندية المشاركة في دوري أبطال أوروبا يوم السبت بدلاً من الثلاثاء والأربعاء.

ويأتي الهدف الرئيسي للإصرار على إنهاء الموسم بهذه الطريقة، لتفادي أزمة مالية كبيرة قد تؤدي خسارة الأندية مبلغ 500 مليون يورو المتبقية من عقود البث التليفزيوني.

وأما على صعيد أوروبا، فمن المقرر أن يُلعب نهائي الدوري الأوروبي يوم 24 يونيو، ودوري أبطال أوروبا في 27 من نفس الشهر، ليتناسب مع التقويم المحلي لمختلف البطولات.

الدوري الإسباني يضع جدول مواعيد باقي مباريات الليجا

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وبالنسبة لنهائي كأس الملك بين أتلتيك بلباو وريال سوسيداد، فيأتي الموعد المقترح هو 30 مايو القادم حتى لا يتعارض مع باقي الجدول.

يذكر أن برشلونة يحتل المركز الأول بجدول الليجا بـ58 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المرتبة الثانية بعد 27 جولة.