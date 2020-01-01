الدوري الإسباني يضع جدول مواعيد باقي مباريات الليجا

متى يعود الدوري الإسباني؟

أعلن خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، عن الموعد المتوقع لعودة مباريات الليجا موضحًا موقف دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

الدوري الإسباني توقف بعد 27 جولة ونفى تيباس في تصريحات سابقة وجود أي خطة لإلغاء البطولة.

وقال رئيس الرابطة في تصريحات صحفية إنّ الدوري الإسباني سوف يعود في منتصف مايو، وقد تكون الجولة 28 يومي 16 و17 مايو.

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وسوف يسير الجدول بالشكل الآتي:

الجولة التاريخ ملاحظات 28 16 و17 مايو 29 23 و24 مايو 30 30 و31 مايو قد تتعارض مع نهائي كأس الملك بين ريال سوسيداد وأتلتيك بلباو 31 6 و7 يونيو 32 13 و14 يونيو 33 20 و21 يونيو 34 27 و28 يونيو قد يتعارض مع نهائي دوري أبطال أوروبا حال وصل فريق إسباني 35 30 يونيو و1 و2 يوليو 36 4 و5 يوليو 37 7 و8 و9 يوليو 38 11 و12 يوليو

وقد يتم تغيير عدد من المباريات حتى لا تتعارض مع مواجهات دوري أبطال أوروبا حال تأهل برشلونة وريال مدريد مع أتلتيكو.

أما الجدول المتوقع لدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي فقد يكون كالآتي:

الجولة الموعد المقترح إياب ثمن النهائي 19 و20 مايو - الدوري الأوروبي يوم 21 مايو ذهاب ربع النهائي 26 و27 مايو - الدوري الأوروبي 28 مايو إياب ربع النهائي 2 و3 يونيو - الدوري الأوروبي 4 يونيو ذهاب نصف النهائي 9 و10 يونيو - الدوري الأوروبي 11 يونيو إياب نصف النهائي 16 و17 يونيو - الدوري الأوروبي 18 يونيو نهائي الدوري الأوروبي 24 يونيو نهائي دوري أبطال أوروبا 27 يونيو

أما المباريات التي لم تُلعب في ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي فسوف تُقام يوم الثلاثاء 19 مايو على أن يكون الإياب يوم الجمعة 22 مايو.