كورونا قد يحرم أحد مدربي الدوري الإنجليزي من حضور المباريات

وصاحب الشأن يبادر بقبول القرار قبل الإعلان الرسمي

أقر مدرب كريستال بالاس روي هودسون، بقبول ما ستقره السلطات في اجتماع الإثنين، لمناقشة التدابير اللازمة لاحتواء وباء كورونا.

ويعرف مدرب ليفربول الأسبق، أن اجتماع المسؤولين عن الرياضة مع الحكومة، سيناقش فكرة منع الأشخاص الكبار، الذي يتجاوزون الـ70 عامًا، من حضور المباريات من أرض الملعب.

وإذا تمت المصادقة على القرار، من باب أن الكبار في السن أكبر عرضه للمرض من غيرهم، فهذا من شأنه أن يمنع هودسون صاحب الـ72 عامًا من قيادة فريقه اللندني من أرض الملعب.

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وبعد الفوز على واتفورد، قال هودسون لشبكة "سكاي سبورتس": "سأنتظر لأرى ما سيحدث، ودعونا نفترض أنهم سيفعلون ذلك لحمايتنا".

وأضاف "يقولون إن الأشخاص الأكبر سنًا هم الأكثر عرضه للخطر، لكني أشعر أنني بصحة جيدة، إن البقاء في النادي سيجعلني أفضل صحة، أكثر من الرجل العادي الذي يقضي الكثير من وقته في الأماكن المزدحمة كمترو الأنفاق".

وختم حديثه في هذا السياق "نحن نبذل قصارى جهدنا في النادي لاحترام كل التعليمات، لدينا عمال نظافة يقومون بتطهير ملعب التدريب، ولدينا غسيل يدوي في كل مكان، ولم يعد اللاعبون يصافحون أو يعانقون بعضهم البعض".

الجدير بالذكر أن اجتماع الإثنين سيحسم مصير الحضور الجماهيري فيما تبقى من موسم البريميرليج، وذلك بعد اكتشاف عشرات الحالات المصابة بالفيروس التاجي في المملكة المتحدة.