كورونا يدفع إبراهيموفيتش نحو الاعتزال

عودة موفقة لإبرا مع الروسونيري

أشارت تقارير في إيطاليا تشير النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب ميلان، لاعتزال اللعب بعد نهاية الموسم الجاري بعد توقف كرة القدم عالمياً.

إبرا عاد لميلان مع انطلاق النصف الثاني للموسم الجاري بعقد يمتد حتى نهايته، ودار الحديث عن إمكانية استمراره لموسم إضافي.

وذكرت "لاجازيتا" أن بعد توقف الدوري وكافة المسابقات الدولية بسبب تفشي فيروس كورونا أصبح النجم السويدي يضع في الاعتبار فرضية اعتزال اللعبة.

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إبراهيموفيتش البالغ من العمر 38 عاماً لم تحسم إدارة الروسونيري مستقبله بعد، وإن كان يبدو مصيره مجهولاً بعد رحيل زفونمير بوبان، واقتراب التحاق باولو مالديني به، وهما من أتيا به مجدداً.

إبراهيموفيتش ومهاجم ريال مدريد في "دومينو" الانتقالات

وأوضحت الصحيفة أن فكرة الاعتزال تراود المهاجم العملاق حتى قبل توقيع العقد الحالي، ولكن الظروف الراهنة قد تحولها إلى واقع.

ونشر لاعب إنتر ويوفنتوس السابق في الأيام الماضية فيديو أعلن فيه عن مبادرة لمكافحة الفيروس، وطالبه زملائه اللاعبين بالمساعدة وجمع التبرعات للأجهزة الطبية.

إبرا شارك مع ميلان في 10 مباريات منذ عودته بالدوري والكأس، وسجل أربعة أهداف.