إبراهيموفيتش ومهاجم ريال مدريد في "دومينو" الانتقالات

مهاجم نابولي إلى ميلان ومهاجم ريال مدريد إلى نابولي وزلاتان إبراهيموفيتش إلى أين؟

يبدو أن حركة الانتقالات تستعد للكثير من الإثارة في الميركاتو الصيفي القادم، وهذه القصة تبدأ بأسماء مثل لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد وأوركاديوش ميليك نجم نابولي.

وكان الثنائي قد قدم موسمًا مخيبًا للآمال مقارنة بمواسمهما السابقة، مما يجعل رحلة البحث عن تجربة جديدة تبدو أكثر منطقية في الوقت الحالي.

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وحسب لاجازيتا ديلو سبورت فإن مستقبل زلاتان إبراهيموفيتش في ميلان يبدو مشكوكًا فيه بالنسبة للموسم المقبل والذي يتضمنه عقده الحالي.

وبناء على ذلك، فإن الروسونيري وبعد رحيل بوبان من الإدارة سيبحث عن اسم جديد في الخط الأمامي لتعويض النجم السويدي، والخيار سيكون غالبًا من داخل الدوري الإيطالي.

وحسب الصحيفة ذاتها فإن الخيار الأبرز بالنسبة لإدارة ميلان هو المهاجم الدولي البولندي أوركاديوش ميليك نجم نابولي والذي يبدو قريبًا من الرحيل عن صفوف نادي الجنوب.

وبالنسبة لمن سيعوضه فالخيار الأول بالنسبة لنابولي هو لوكا يوفيتش، والذي انتقل الصيف الماضي إلى ريال مدريد مقابل 65 مليون يورو ولكنه لم يقدم نفسه كما كان منتظرًا.

في نابولي سيحصل يوفيتش على فرص المشاركة بشكل أساسي وسيُمنح دقائق أكثر، عكس الوضع في ريال مدريد حيث لا يمكن المساس بكريم بنزيما.

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يذكر أن لوكا يوفيتش مهدد بالسجن في الوقت الحالي لمدة قد تصل إلى 12 عامًا بعد قيامه بكسر الحجر الصحي والسفر من مدريد إلى صربيا.