صديقة روجاني: كان معزولاً قبل مواجهة إنتر ويوفنتوس

كورونا يواصل ضربة كرة القدم حول العالم

كشفت ميشيلا بيرسيكو صديقة المدافع الإيطالي دانييلي روجاني، عن تفاصيل جديدة حول إصابته بفيروس كورونا خلال هذا الأسبوع.

لاعب يوفنتوس سجل أول حالة إيجابية للمرض بالدوري الإيطالي، تزامناً مع الانتشار الواسع للفيروس على مستوى أنحاء العالم وقارة أوروبا.

صديقته تحدثت في مقابلة مع صحيفة كوريير ديلا سيرا قائلة:"كان بخير وبدون أي أعراض للفيروس، مجرد حمى بسيطة ودرجة حرارته 37.5".

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وأضافت:"اليوم التالي الاختبار كان إيجابياً لكنه لم يعد يعاني من الحمى أو السعال أو أي شيء آخر، لذلك الإصابة كانت غير متوقعة لأنه اتبع جميع الاحتياطات المقررة".

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وتابعت:"روجاني تطوع وعزل نفسه لمدة أسبوع كامل رغم أنه كان في حالة جيدة، خروجه جاء بناء على طلب يوفنتوس وتواجده الضروري في المباريات وظهر أمام إنتر الأحد الماضي".

يذكر أن حالات الإصابة بكورونا للرياضيين وصلت للدوري الإنجليزي الذي تم إيقافه حتى يوم 3 إبريل القادم، بسبب ظهور عينات إيجابية لميكيل أرتيتا مدرب أرسنال وكالوم هودسون أودوي جناح تشيلسي وأحد لاعبي ليستر وبورنموث وإيفرتون.