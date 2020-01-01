رسميًا.. إيقاف البريميرليج بسبب فيروس كورونا

بعد الدوري الإسباني والإيطالي والألماني والهولندي والفرنسي.. الدوري الإنجليزي الممتاز ينضم إلى قائمة البطولات المعطلة بسبب فيروس كورونا

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إيقاف البريميرليج رسميًا حتى الثالث من إبريل المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد، وذلك عقب اجتماع طارئ لرابطة الأندية أقيم اليوم..

وجاء ذلك بناء على اجتماع طارئ دعا إليه الاتحاد الإنجليزي بعد المستجدات الأخيرة التي حدثت في إنجلترا بشأن فيروس كورونا في الأيام الماضية.

وكان البريميرليج قد هُدد بالإيقاف على غرار العديد من البطولات الأوروبية الكبرى وكذلك الأسيوية بسبب خروج الوضع عن السيطرة فيما يخص الوباء الجديد.

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وأصيب عدد من اللاعبين والمدربين في إنجلترا بالفيروس كان أبرزهم المدير الفني لأرسنال مايكل أرتيتا ولاعب تشيلسي هودسون أودوي، واشتباه في إصابة عدد من لاعبي ليستر سيتي.

وجاءت إصابة أرتيتا بالفيروس عقب 45 دقيقة فقط من إعلان رابطة الدوري الإنجليزي استكمال المسابقة بشكل طبيعي، لتتغير الأوضاع، فضلًا عن رفض غالبية أندية المسابقة لعب أي مباريات أخرى لحين السيطرة على المرض.

وشمل الإيقاف أيضًا جميع مسابقات الدرجة الأولى والثانية والثالثة ومنافسات الكرة النسائية، ليتوقف النشاط الكروي المحلي في إنجلترا تمامًا إلى إشعار آخر.

وعلى ذلك جاء تأجيل مباراة أرسنال وبيرنلي، قبل أن يسفر اجتماع اليوم عن تعطيل النشاط الكروي في إنجلترا لحين السيطرة على الفيروس.

وتم إيقاف جميع الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، حيث تعطّلت الليجا والسيري آ والدوري الفرنسي والبوندسليجا من قبل، بالإضافة إلى الهولندي كذلك.

ولم يحدد بعد مستقبل البطولة ما بين الاستكمال فيما بعد أو الإلغاء تمامًا، حيث من المنتظر أن يتخذ القرار بناءً على المستجدات التي ستحدث في الفترة المقبلة.

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يذكر أن ليفربول يحتاج 5 نقاط فقط من أجل حسم اللقب والتتويج به للمرة الأولى منذ 30 عامًا، لذلك فهو أبرز المتضررين من مسألة إيقاف النشاط.