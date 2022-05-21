كورتوا يوجه رسالة لبونو ويعلن التحدي قبل نهائي دوري الأبطال

أعرب الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، عن تمنيه الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، بعد نهاية منافسات الدوري الإسباني بمواجهة ريال بيتيس.

واختتم ريال البطولة بالتعادل مع بيتيس من دون أهداف، أمس، الجمعة، لتصبح المحطة القادمة أمام ليفربول بنهائي الأبطال يوم 28 مايو الجاري.

وخرج كورتوا للحديث عن هذا اللقاء المرتقب، كما قام بتوجيه رسالة إلى المغربي ياسين بونو حارس إشبيلية.

ماذا قال كورتوا بعد الظهور الأخير في الدوري الإسباني؟

الدولي البلجيكي قال في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لريال:"أود أن أشكر الجماهير على دعمنا الدائم، وهم السبب في تواجدنا بنهائي دوري الأبطال ونتمنى إسعادهم يوم السبت".

وأضاف:"مستوانا انخفض مؤخرًا كما أن الحرارة لا تساعد، أردنا الحفاظ على إيقاعنا دون التعرض للإصابات، وحاليًا نحرص على القيام بالمزيد من التدريبات البدنية لدخول النهائي في أحسن حالة ممكنة".

وتابع:"الآن علينا الراحة هذا الأسبوع قبل العودة للتدريبات مرة أخرى، للحصول على أعلى درجة من الحدة التي نحتاجها للنهائي".

وأوضح:"نحن مستعدون لهذه المواجهة، الوصول إلى نهائي دوري الأبطال ليس بالأمر الهين ولا يحدث كثيرًا، كما أن ريال مدريد لم يحصل على فرصة اللعب بالعديد من النهائيات مؤخرًا، لذلك نشعر بالحماس تجاه هذا اللقاء".

ما هي الرسالة التي وجهها كورتوا لبونو؟

وفي سياق منفصل قام كورتوا بتوجيه رسالة إلى المغربي ياسين بونو حارس إشبيلية، بعد حصوله على جائزة زامورا للقفاز الذهبي في الدوري الإسباني.

ويأتي ذلك بعد اهتزاز شباكه 24 مرة فقط، بينما حفاظه على نظافة شباكه في 13 مباراة من أصل 31 لعبها مع الفريق الأندلسي هذا الموسم.

وقال كورتوا عن بونو:"أهنئه على فوزه بجائزة كأس زامورا، إنه صديق جيد لي وأنا سعيد من أجله".

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