حفل وداعي أم تجديد .. باريس سان جيرمان يكرم مبابي!

كشفت نادي باريس سان جيرمان عن استعداده لإقامة حفل كبير في ملعب بارك دي برينس سيقام بعد انتهاء لقاء الجولة الـ 38 من الدوري الفرنسي.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره النادي قبل قليل، وأكد من خلاله أن ذلك الحفل سيكون بمناسبة تحقيق الفوز بلقب الدوري الفرنسي للمرة العاشرة في تاريخ النادي.

وأكد الفريق الباريسي كذلك أنه سيحتفل بالإيطالي ماركو فيراتي، لكونه الوحيد في تاريخ الدوري الفرنسي الذي حقق اللقب ثماني مرات.

كذلك ذكر النادي أن الاحتفال سيشمل كيليان مبابي بمناسبة فوزه بلقب أفضل لاعب في الدوري الفرنسي للمرة الثالثة على التوالي ولكونه سينهي البطولة كأفضل هداف وأكثر من قدم تمريرات حاسمة.

وسيساهم في الحفل النجم الأوكراني الكبير أندريه شيفشينكو بجوار بيرنارد لاما ودومينيك روشيتو على أن يقدم الثنائي الأخير جائزتي هداف وأفضل ممرر في الدوري الفرنسي لمبابي.

يأتي كل ذلك في انتظار خروج كيليان مبابي من أجل الإفصاح عن مستقبله، وموقفه سواء بالتجديد لباريس سان جيرمان أو بالرحيل لريال مدريد.

جدير بالذكر أن مبابي كان قد سجل 36 هدفًا هذا الموسم وصنع 26 في كل المسابقات رفقة باريس سان جيرمان.