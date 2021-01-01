كورتوا عن مواجهة تشيلسي: كنت أتمنى تواجد الجمهور!

رحيل عن البلوز للملكي كان معقداً

علق حارس ونجم ريال مدريد تيبو كورتوا على المواجهة المقبلة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا التي ستجمعه بفريقه السابق تشيلسي.

ورحل الحارس البلجيكي في 2018 عن البلوز بعد أن أبدى رغبته صراحة في الانتقال للفريق الملكي، الصفقة التي كانت معقدة وأثارت غضب جمهور البلوز وقتها.

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وقال كورتوا مع "بي إن": "ستكون مواجهة حسنة لأن سيتسنى لي مقابلة عديد الوجوه المألوفة، كنت أتمنى حضور الجمهور".

وأضاف: "كنت أريد الجمهور في "ستامفورد بريدج" لأنني عشت عديد اللحظات السعيدة في وقتي هناك".

وواصل لاعب أتلتيكو مدريد الأسبق: "حتى لو أن رحيلي لم يكن بالطريقة الأفضل، أو تم وصفها هكذا، ولكن أملك فقط ذكريات طيبة".

وختم: "هناك حققت لقبي بريميرليج، وعديد البطولات الأخرى، أنا سعيد لمواجهتهم، ولكن فريق واحد سيلعب النهائي وأتمنى أن يكون ريال مدريد".

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وفاز كورتوا مع تشيلسي بلقبي بريميرليج، بالإضافة للمساهمة في فوزه بكأس الاتحاد وكأس كاراباو في الأربع سنوات التي عاشنها هناك.