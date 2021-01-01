خاص | راتب هالاند يوقف انضمامه إلى ريال مدريد أو برشلونة

المفاوضات بدأت مبكراً بخصوص النرويجي

كشفت مصادر جول صعوبة تعاقد ريال مدريد أو برشلونة مع النرويجي إرلينج هالاند، نجم بوروسيا دورتموند، رغم الاهتمام الكبير بخدماته بسبب الراتب المهول الذي يطلبه اللاعب.

وتفاوض والد اللاعب ووكيله مينو رايولا مع الناديين قبل أسابيع خلال الزيارة التي قاما بها إلى إسبانيا، حيث اجتمعا أولاً مع رئيس برشلونة ثم مع ممثلين من ريال مدريد.

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وعلم "جول" أن الاتفاق كان على زيارة لمقر تدريبات ريال مدريد بالأساس بناء على رغبة والد هالاند، ولكن رايولا أراد المرور أولاً على برشلونة لاستعراض القوة أمام الإعلام.

وكانت المحادثات بين فريق اللاعب وبرشلونة غير رسمية ولم يتم مناقشة قيمة الصفقة المحتملة أو كيفية تحرك برشلونة لضمه إذا أمكن الصيف المقبل.

المصدر أوضح أن المعضلة الأساسية هي الراتب الذي سيطلبه اللاعب والذي سيبلغ 35 مليون يورو سنوياً، والذي سبق وبسببه تراجع فريق إنجليزي عن التفاوض بخصوصه.

برشلونة بالنسبة له يعد الطلب مستحيلاً، كذلك رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز ليس مستعداً لدفع الراتب، مما يجعل احتمالية تخفيضه واردة إذا أراد اللاعب اللعب مع أحد قطبي الكلاسيكو.

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الموقف في ألمانيا بخصوص بوروسيا دورتموند لم يتغير، إذ يتمسك النادي بلاعبه وعدم بيعه الصيف المقبل حتى لو لم يصل لدوري الأبطال، إلا في حالة وصول عرض في حدود 150 مليون يورو.

وعُرف عن دورتموند الصعوبة في التفاوض والتمسك بمطالبه كما فعل في مسألة نجمه جادون سانشو ورفضه التفريط في خدماته لمانشستر يونايتد بأقل من 120 مليون يورو كما طلب وقتها.