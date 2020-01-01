كوتينيو يعطي إشارة قوية حول استمراره في برشلونة

اللاعب البرازيلي ظهر بشكل غير متوقع في التدريبات

عاد صانع الألعاب البرازيلي فيليب كوتينيو، لتدريبات برشلونة من جديد، بعد انتهاء فترة إعارته مع بايرن ميونخ.

كوتينيو قضى الموسم الماضي معاراً إلى بايرن، ونجح في حصد لقب دوري أبطال أوروبا مع الفريق الألماني، قبل العودة مرة أخرى لفريقه الأصلي.

المدرب رونالد كومان سبق أن منح البرازيلي فترة راحة حتى 8 سبتمبر، نظراً لمشاركته في الأبطال حتى وقت متأخر من الموسم الماضي.

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ومع ذلك أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن اللاعب ظهر في التدريبات بشكل مبكر وفقاً لرغبته، من أجل مقابلة كومان والعمل معه بأسرع وقت ممكن.

وأوضحت أن اللاعب أراد تأجيل الراحة، حتى يتمكن من بدء العمل مع كومان، لإثبات نفسه بالتدريبات، ولضمان البقاء مع الفريق الكتالوني.

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وتأتي هذه الواقعة لتؤكد الأنباء حول رغبة المدرب الهولندي في الاحتفاظ بخدمات كوتينيو، ومساعدته على العودة لأفضل نسخة ممكنة من مستواه.