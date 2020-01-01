كوتينيو يستغل كورونا ويخضع لعملية جراحية

هل سيبقى في بايرن؟

خضع فيليب كوتينيو، لاعب بايرن ميونخ، إلى عملية جراحية طفيفة في كاحله الأيمن مساء الجمعة سيغيب على إثرها لفترة قليلة عن الملاعب.

وكان كوتينيو قد انضم إلى البايرن هذا الموسم على سبيل الإعارة من برشلونة، مع وجود خيار شراء لا يتوقع أن يتم تفعيله نظير 120 مليون يورو.

الدولي البرازيلي شارك في 32 مباراة بالقميص البافاري بمختلف البطولات وسجل خلاهم 9 أهداف وصنع 8 قبل توقف النشاط بفعل فيروس كورونا.

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ويحسب آخر التقارير فإن كوتينيو سوف يبدأ في برنامج إعادة التأهيل بعد أسبوعين من الآن، وفرصه كبيرة في اللحاق بما تبقى من مباريات الدوري الألماني.

مباريات البوندسليجا من المقرر أن تستأنف في التاسع من مايو المقبل، حيث اتفقت الأندية مساء الخميس على العودة في هذا الموعد، غير أن الأمر برمته الآن في يد الحكومة الألمانية.

يذكر أن كوتينيو يلقى اهتمامًا كبيرًا من تشيلسي في الآونة الأخيرة بُناء على رغبة فرانك لامبارد، ويتوقع أن يصل إلى البلوز في الموسم المقبل في ظل رغبة إدارة برشلونة بالتخلص منه قريبًا.

كما تجدر الإشارة إلى أن وكيل صاحب الـ27 عامًا قد أكد عزم موكله العودة مرة أخرى إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تألقه الكبير رفقة ليفربول، والذي مهد له الطريق للانتقال إلى البرسا خلفًا لنيمار.