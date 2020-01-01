كوتينيو: سوف أعود غدًا لبرشلونة وهذا ما دار بيني وبين نيمار

لاعب برشلونة المعار لبايرن ميونخ حقق لقب دوري أبطال أوروبا

أكد فيليبي كوتينيو، لاعب بايرن ميونخ، عودته إلى صفوف برشلونة بعد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، كاشفًا عن الحوار الذي دار بينه وبين مواطنه نيمار دا سيلفا.

بايرن ميونخ حقق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه بعد الفوز على باريس سان جيرمان بهدف نظيف.

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وكان نادي برشلونة قد نفى دفع مبلغ مالي لنادي ليفربول حال حقق كوتينيو لقب الأبطال مع ليفربول.

وقال كوتينيو في تصريحات صحفية: "الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا أمر خاص للغاية ولا يمكن التعبير عنه بالكلمات. لقد حضرنا للموسم بصورة جيدة وأعتقد أننا نستحق التتويج باللقب".

وتابع: "الآن سوف أعود إلى برشلونة واستعد للموسم المقبل، سوف أعمل بجد لأجل تقديم أفضل ما لديّ والحصول على فرصة أفضل لكنني لا أعرف ما الذي يود النادي الكتالوني فعله معي، سوف أرى".

كما كشف ما دار بينه وبين نيمار عقب اللقب بقوله: "أخبرته بأنّه لعب موسمًا رائعًا وأنّه لاعب عظيم وسوف يحاول العديد من المرات لأجل تحقيق البطولة والفوز في المستقبل بلقب أفضل لاعب في العالم".

وكانت التقارير الصحفية قد أكدت أن المدرب الجديد رونالد كومان طلب استعادة كوتينيو والاستفادة منه في الموسم المقبل.