كوتينيو محذرًا برشلونة: ليفربول ليس فقط "صلاح وماني وفيرمينو"

لاعب الريدز السابق يرى أن ليفربول بالكامل فريق قوي وخطير

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أشاد فيليبي كوتينيو لاعب برشلونة بفريقه السابق "ليفربول" وأدائه خلال الموسم الحالي، محذرًا أن الفريق بالكامل يمتلك الجودة اللازمة لمنافسة البارسا في دوري الأبطال وليس فقط الثلاثي الأمامي محمد صلاح وساديو ماني وروبيبرتو فيرمينو.

ويلتقي الفريقان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، إذ ستُقام مباراة الذهاب غدًا الأربعاء على ملعب كامب نو قبل أن يلعب الطرفان مجددًا في آنفيلد.

لاعب الريدز السابق تحدث للموقع الرسمي لناديه قائلًا عن منافسهم القادم "هم فريق عظيم، ويمتازوا بالقوة على الصعيد الذهني. شاهدتهم طوال الموسم وهم مميزون دفاعًا وهجومًا، لذا علينا أن نتحلى بالحذر أمامهم".

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"هناك لاعبون مهمون بالنسبة لهم، لكن الأمر لا يتعلق فقط بالثلاثي صلاح وماني وفيرمينو".

أضاف "هناك أيضًا المدافعون ولاعبو الوسط، وهم نجوم أصحاب جودة ويعملون بجد لصناعة الأهداف للفريق. علينا الحذر من الفريق بالكامل لنؤدي المهمة المطلوبة منا".

يُذكر أن ليفربول نجح في إقصاء بورتو في ربع نهائي البطولة، فيما تغلب برشلونة على مانشستر يونايتد.