ستونز يُعول على "خبراء السيتي" لحسم لقب البريميرليج

منافسة شرسة بين مانشستر سيتي وليفربول على لقب الدوري الإنجليزي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال جون ستونز مدافع مانشستر سيتي أنه وعدد من اللاعبين يعيشون وضعًا جديدًا هذا الموسم فيما يخص المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.

ويُصارع مانشستر سيتي ليفربول بشراسة على لقب البريميرليج والفارق بينهما نقطة واحدة لصالح السيتي قبل جولتين من النهاية، ويكفي السيتيزن الفوز بالمباراتين القادمتين أمام ليستر سيتي وبرايتون ليضمن حفاظه على لقبه للموسم الثاني على التوالي.

ستونز تحدث عن المنافسة لقناة سكاي سبورتس مؤكدًا أن اللاعبين أصحاب الخبرة في الفريق هم من يُعتمد عليهم لقيادته لحسم الصراع لصالحه في النهاية، كونهم اختبروا مثل هذا الوضع في السابق.

مضيفًا "هو سيناريو مختلف هذا الموسم، كنا قد حسمنا اللقب لصالحنا في مثل هذا الوقت من الموسم الماضي. هو وضع غريب لأن بعضنا لم يعش هذا الوضع سابقًا. أظن أن فينسينت كومباني قال أن تلك هي الأوقات التي تتطلب إخراج أقصى وأفضل ما لدى لاعب كرة القدم".

فيرديناند آخر المرشحين لمنصب "المدير الرياضي" في مانشستر يونايتد

"هو كلاعب، وديفيد سيلفا وسيرخيو أجويرو وعدد قليل آخر من اللاعبين عاشوا هذا الوضع سابقًا، لذا هم يدركون ما هي المشاعر حاليًا وكيف يخرجون بأفضل نتيجة ممكنة منه. سنتبع نصائح تلك المجموعة لنخرج من هذا الوضع بالنتيجة الأفضل. هذا يجعل الأمور أكثر حماسًا وإثارة".

أضاف المدافع الدولي الإنجليزي "لو سألتني إن كنت أفضل الفوز باللقب كما حدث في الموسم الماضي، سأجيب بنعم، لكن الوضع حاليًا ممتع حقًا، سواء محاولة المضي قدمًا بنفس الأداء القوي والفوز بكل المباريات".

"لا أستطيع القول أن الوضع حاليًا يُبقينا متحفزين، لأن الجميع لديه الدوافع للفوز بلقب البريميرليج، لكنه يجعلنا أكثر جوعًا لمواصلة الفوز ومواصلة الضغط عليهم والقتال حتى الرمق الأخير. من المثير أن نكون جزءً من كل هذا".

أتم ستونز مؤكدًا أن الفوز باللقب هذا الموسم سيكون خاصًا، ليس فقط بسبب المنافسة القوية مع ليفربول، لكن لأنه سيكون اللقب الثاني على التوالي وهو ما فشلت الأندية الإنجليزية في فعله طوال العقد الأخير.