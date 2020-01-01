كوتينيو أقرب إلى الدوري الإنجليزي عن العودة إلى برشلونة

الأمر لم يحسم إلى الآن..

لا يزال مستقبل فيليبي كوتينيو مبهمًا إلى حد كبير، حيث سيعود اللاعب مجددًا إلى ناديه برشلونة وسط رغبة إدارة البلوجرانا في التخلص منه هذا الصيف.

كوتينيو أُعير الموسم المنقضي إلى بايرن ميونخ حيث ساهم في تحقيق البافاري للثلاثية التاريخية، ورفض النادي الألماني دفع قيمة بند الشراء البالغة 125 مليون يورو.

الدولي البرازيلي أعلن عودته مرة أخرى إلى البرسا، في الوقت الذي خرجت فيه شائعات ترجح أن رونالد كومان، المدرب الجديد للنادي الكتالوني، يود الإبقاء على اللاعب في الموسم المقبل.

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لكن بحسب ما أوردته "ماركا" فإن كوتينيو ينوي إبلاغ كومان عند مقابلته في الأيام المقبلة أنه غير واثق من البقاء في برشلونة بعد هذا الصيف، وأنه يسعى للعودة مجددًا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحظى كوتينيو باهتمام عدد من الفرق الإنجليزية مثل آرسنال ومانشستر يونايتد وتشيلسي، لكن تظل قيمته المرتفعة التي لن تقل عن 80 مليون يورو حائلًا أمام انضمامه إلى أي نادٍ خصوصًا بعد التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا.

عمومًا، إدارة برشلونة تريد التخلص من كوتينيو بكل السبل، بينما لا يمانع كومان استمراره، بل سيكون سعيدًا إن حدث بحسب تأكيدات ماركا وعدد من الصحف الإسبانية.

الخيار الأقرب لصاحب الـ28 عامًا حاليًا هو أن يخرج في إعارة جديدة إلى أحد الأندية الإنجليزية لمدة عام، وتظل إدارة برشلونة تحلم ببيعه للتخلص من راتبه المرتفع جدًا الذي يمثل أزمة حقيقة لخزائن البرسا.

يذكر أن أجر كوتينيو السنوي يبلغ 15 مليون يورو، وأثناء إعارته لبايرن، كان البافاري يدفع نصفه وبرشلونة النصف الآخر، وعلى الأرجح سيتكرر الموقف حال إعارة اللاعب مجددًا إلى فريق آخر.