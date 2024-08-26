لا وجود لـ"كوبري" روما نهائيًا .. قرارات جديدة تحفز أندية روشن على تطبيق تجربة سعود عبدالحميد!

نجم الهلال يطرق أبواب روما الإيطالي..

كشف الإعلامي الرياضي خالد الشنيف، عن مفاجأة كبرى تنتظر أندية دوري روشن السعودي، تشجيعًا لاحتراف اللاعبين السعوديين في الخارج، خلال المرحلة المُقبلة.

وتوجه سعود عبد الحميد، ظهير الهلال، إلى روما، من أجل إجراء الفحص الطبي والتوقيع لنادي العاصمة الإيطالية، حيث تنتظر الجماهير أول لاعب سعودي في تاريخ الدوري الإيطالي، فيما عاد فيصل الغامدي، لاعب وسط الاتحاد، إلى جدة، بعد فشل مشروع انتقاله إلى نادي بيرشكوت البلجيكي.

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وذكر الشنيف، عبر برنامج "دورينا غير"، أنه سيتم صرف تعويض مالي للأندية التي منها لاعب أو أكثر للاحتراف الخارجي، على خلفية احتراف سعود عبد الحميد، إضافة إلى عودة اللاعب إلى ناديه بعد نهاية فترة احترافه، وعدم انتقاله لنادٍ آخر في السعودية.

وعلق الشنيف بشكل ساخر، قائلًا إن نادي روما لن يصبح "كوبري" لسعود للعودة إلى نادٍ سعودي آخر، ليرد الناقد الرياضي محمد نور، نجم الاتحاد السابق، عليه قائلًا "كوبري لمن؟"

وكان الإعلامي وليد الفراج، قد ابتكر مصطلح "كوبري"، بعدما علّق ساخرًا على رأي أحد المشجعين بأن صفقة روما قد تصبح بمثابة محطة لسعود عبد الحميد قبل عودته إلى دوري روشن السعودي من بوابة نادٍ آخر.