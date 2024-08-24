"كوبري روما" يفجر سخرية وليد الفراج بشأن رحيل سعود عبد الحميد عن الهلال!

مشجع يطرح السؤال المقلق لجماهير الهلال

فرضت صفقة انتقال سعود عبد الحميد من الهلال إلى روما الإيطالي، نفسها على ساحة النقاش في الوسط الرياضي السعودي، باعتبارها تجربة احتراف مهمة للاعب سعودي في أحد أعرق الدوريات الأوروبية الكبرى.

وينتظر عشاق الكرة في المملكة، رؤية سعود عبد الحميد كأول لاعب سعودي في تاريخ الدوري الإيطالي، بانتقاله إلى صفوف روما، وسط تقارير تؤكد أن قيمة انتقال اللاعب ستبلغ 2.5 مليون يورو.

وفي حلقة الأمس من برنامج "أكشن مع وليد"، تناول الإعلامي السعودي وليد الفراج، تعليقات بعض متابعيه بشأن رحيل سعود إلى روما، حيث فوجئ بتغريدة من مشاهد يدعي أن هذه الصفقة عبارة عن "كوبري".

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ويخشى المشجع الهلالي أن يرحل سعود إلى روما ويعود في أقرب فرصة إلى فريق آخر داخل السعودية غير الهلال، وهو الأمر الذي استنكره وليد الفراج، مؤكدًا أن الوضع يختلف في حالة احتراف ظهير المنتخب السعودي.

وقال الفراج ساخرًا: "الوضع مختلف في احتراف سعود عبد الحميد، اللاعب ذهب لتحقيق حلم شخصي وحتى لو أراد روما بيعه لفريق سعودي في المستقبل، لن يقدر على ذلك إلا إذا كان الهلال نفسه يرفض شراءه مجددًا".

Shahid

وأضاف: "بعد عامين أو 3 سيكون الهلال قد أخرج أو تعاقد مع بدائل لسعود وتستمر المسيرة بدونه".

وفي نفس السياق، يرى المحلل عماد السلمي أن سعود عليه بذل مجهود مضاعف حتى ينجح في الدوري الإيطالي، قائلًا: "إذا لم يتطور عبد الحميد ويقدم أداءً أفضل مما قدمه في آخر مباراتين له مع الهلال لن يكون حتى على دكة بدلاء روما".

وأضاف: "سعود لديه نسختين، في الموسم الماضي كان لاعبًا مهمًا في تشكيلة الهلال ويقود الفريق، لكن النسخة الأخيرة لم تكن جيدة، يجب أن يعود اللاعب الذي نعرفه حتى ينجح في تجربته الاحترافية".