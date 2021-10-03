كواليس مثيرة .. "الشيك" الذي حول هزازي من الهلال إلى النصر

صفقة قوية ضاعت من الهلال أم كان محظوظًا بعدم نجاحه فيها؟

صراع سوق الانتقالات بين الهلال والنصر لم يتوقف أبدًا، وهو متأصل في تاريخ الناديين منذ نشأتهما، وقد مر عليه العديد من اللاعبين السعوديين والأجانب وآخرهم أندرسون تاليسكا الذي فاز به العالمي بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من التوقيع للزعيم.

حديثنا اليوم عن صفقة مثيرة كانت في قلب الهلال لكن انتزعها النصر بتدخل مفاجئ وصادم في اللحظات الأخيرة، صفقة تتعلق بأحد أفضل مهاجمي الدوري السعودي والذي كان قادرًا لولا بعض الظروف لترك بصمة تاريخية .. حديثنا عن صفقة النجم نايف هزازي.

هزازي تدرج في صفوف الاتحاد وتألق بقميصه قبل أن يُغادره إلى الشباب صيف 2013، وبعد موسم أول صعب انفجر اللاعب في موسمه الثاني وسجل 14 هدفًا خلال 17 مباراة من الدوري السعودي، بجانب تمريرتين حاسمتين.

هذا التألق دفع الهلال إلى السعي لضمه لتعزيز هجومه صيف 2015، وقد توصل لاتفاق معه على كافة بنود العقد ولم يتبق سوى التوقيع النهائي، ليُفاجأ رجاله في اللحظة الأخيرة بتراجع هزازي عن اتفاقه، وكانت المفاجأة الأكبر برؤيته بالقميص الأصفر في اليوم التالي.

كواليس تلك الصفقة التي كان من المفترض أن تكون نارية للنصر لولا بعض الظروف يرويها بطل القصة بنفسه، هزازي تحدث مع إذاعة ألف ألف عن كيفية تحوله من الهلال للنصر وسبب ذلك.

إذ قال "كنت سألعب للهلال لكن النصر قدم لي شيكًا بقيمة 27 مليون ريال سعودي، ولذا فضلت الانضمام إليه، وهذا السبب الذي جعلني أقول أن التواجد على دكة بدلائه أفضل من اللعب أساسيًا في أندية أخرى".

تابع "كنت قد أنهيت كافة تفاصيل انتقالي للهلال، وصلت نادي الشباب بسيارتي لعقد الاجتماع النهائي قبل توقيع العقود، كانت الساعة الثانية فجرًا، وهنا دخل ممثل نادي النصر ومعه شيك مصدق بقيمة 27 مليون ريال، فضلت الانضمام لهم بالطبع وتراجعت عن اتفاقي مع الهلال".

"عرض الهلال كان 18 مليون ريال، فيما عرض النصر كان 27 مليونًا ضمنهم حصة نادي الشباب، وقد طلبي مني مسؤولي النصر التنازل عن مستحقاتي لدى الليوث وأكدوا أنهم سيعوضونها لي".

أتم عن فترته مع العالمي "راتبي مع النصر كان 4 ملايين ريال سعودي سنويًا، لكني تسلمت مستحقاتي لمدة شهر واحد ثم توقفت لمدة 6 أشهر، تأخر المستحقات ومشاكل السكن الذي كنت أتواجد به في الرياض ساهموا في تراجع مستواي، وبعدها تعرضت لكلام جارح من أحد المسؤولين. نادم على تجربتي مع النصر من الناحية الاحترافية لكني تشرفت بارتداء قميص أحد كبار الأندية السعودية".

يُشار إلى أن هزازي لعب مع النصر 46 مباراة في كافة البطولات لم يُحرز خلالها سوى 10 أهداف واكتفى بتمريرة حاسمة واحدة، علمًا أنه كان قد سجل 37 هدفًا مع الاتحاد و20 خلال 27 مباراة فقط مع الشباب.