كواليس غريبة في "تعثر" تعاقد الاتحاد مع سيرخيو راموس

كواليس غريبة في ميركاتو نادي الاتحاد

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ماذا يحدث في الاتحاد؟.. فبطل دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023، والذي سيمثل المملكة في مسابقة كأس العالم للأندية، يُعاني بشدة في حسم الصفقات، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

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الاتحاد اكتفى بـ4 صفقات عالمية فقط، خلال الصيف الحالي - حتى الآن -؛ وهم الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي، بالإضافة إلى متوسط الميدان البرازيلي فابينيو، والجناح البرتغالي الشاب جواو فيليبي "جوتا".

وفي هذا السياق.. كشفت شبكة قنوات "الكأس"، عن كواليس تعثر صفقة انتقال المدافع الإسباني سيرخيو راموس، إلى العميد الاتحادي، في الصيف الحالي؛ على الرغم من أنباء الاتفاق معه.

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وأوضحت الشبكة عبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس"، أن الاتحاد، عرض على راموس، عقدًا لمدة موسمين، ينتهي في 30 يونيو 2025.

وأشارت إلى أن المدافع الإسباني، الذي لا يرتبط بعقد مع أي فريق حاليًا، أصر على عقد لمدة 3 مواسم؛ لكي يوافق على التوقيع لنادي الاتحاد، في الصيف الحالي؛ وهو ما وقف عائقًا أمام إتمام الصفقة.

جدير بالذكر أن التقارير الأخيرة، تؤكد على اقتراب سيرخيو راموس، من الانتقال إلى جلطة سراي التركي، وفي عقد لمدة موسم واحد فقط؛ وهو ما يمثل مفاجأة كبرى، خاصة بعد اشتراطه 3 أعوام على العميد.

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