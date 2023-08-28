ضربتان في الرأس تؤلم .. خطط الاتحاد لتعويض حجازي تنهار تمامًا!

أبواب جديدة تُغلق في وجه بطل السعودية

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انهارت خطط الاتحاد لتعويض مدافعه المصاب أحمد حجازي تمامًا، إذ أغلقت أبواب جديدة في وجه النادي بعد خسارته سباق مدافع الشباب حسان تمبكتي لصالح الهلال.

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المدافع المصري تعرض لقطع في الرباط الصليبي بنهاية الموسم الجاري مما سيُبعده عن اللعب حتى بداية العام القادم على الأقل، وقد سعى النادي لتعويضه بأكثر من خيار محلي وأجنبي لكن الفشل كان نهاية كل تلك المحاولات.

الضربة الجديدة لبطل السعودية جاءت مزدوجة، إذ بات سيرخيو راموس، الذي حاول الاتحاد مرارًا إقناعه بارتداء قميصه، قريبًا جدًا من التعاقد مع جلطة سراي والتوقيع على عقد يمتد حتى صيف 2024 مع خيار لتمديد لموسم آخر مقابل 10 ملايين يورو سنويًا، وهو الراتب الأعلى في النادي التركي ويحصل عليه المهاجم ماورو إيكاردي.

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الضربة الأخرى جاءت من نادي بالميراس البرازيلي، حيث أعلنت الرئيسة ليلى بيريرا رفضها التام للتخلي عن المدافع جوستافو جوميز الذي استهدفه الاتحاد في الأيام الأخيرة بعدما خسر سباق تمبكتي وتعقدت محاولاته لضم مدافعين من الصف الأول أو الثاني في أوروبا.

صحيفة جي جلوبو نقلت عن بيريرا قولها عن عرض الاتحاد لضم صاحب الـ30 عامًا "النادي يُركز على بطولتي الدوري البرازيلي وكأس ليبرتادوريس، الباب مغلق تمامًا من جانبنا، أنا من يُوقع عقود بيع اللاعبين والأمر محسوم بالنسبة لي، جوستافو لن يُغادر أبدًا".

يُشار إلى أن مدافع منتخب باراجواي سبق له خوض تجربة لم يُكتب لها النجاح مع ميلان الإيطالي، وقد تحدثت المصادر الصحفية عن اقتراب الاتحاد من ضمه مقابل 30 مليون يورو، خاصة بعد انسحاب النصر من الصفقة، لكن يبدو أن المفاوضات فشلت لتنهار جميع خطط تعويض حجازي والتي بدأت براموس وماركينيوس وفيرجيل فان دايك وانتهت بجوميز.

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