كواليس صادمة .. نجوم السعودية لا يفهمون مانشيني و"الترجمة باجتهادات شخصية"

مفاجأة غريبة من داخل منتخب السعودية

ساعة بعد أخرى.. تظهر كواليس جديدة، في أزمة الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، مع النجوم المستبعدين من قائمة كأس أمم آسيا، التي تستضيفها الدوحة القطرية، في الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير 2024.

مانشيني برر استبعاد سلمان الفرج، قائد نادي الهلال، بالإضافة إلى رباعي النصر "نواف العقيدي وسلطان الغنام وخالد الغنام ومحمد مران"، ومتوسط ميدان الاتفاق علي هزازي، من قائمة الأخضر السعودي؛ لأسباب انضباطية، وسط تكذيب من هؤلاء اللاعبين جميعًا.

ووفقًا لبرنامج "في المرمى"، هُناك خلل واضح داخل منتخب السعودية، في تواصل مانشيني مع لاعبيه؛ حيث لا يجيد المدير الفني الإيطالي، التحدث باللغة الإنجليزية، في الوقت الذي لا يوجد فيه أي مترجم، داخل الأخضر.

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مراسل البرنامج كشف عن أن شخصين فقط، من بينهم إداري المنتخب السعودي، هما من يحضران اجتماعات مانشيني مع اللاعبين، ويقومان بالترجمة بـ"اجتهادات شخصية".

وفي نفس السياق.. أوضح البرنامج، أن مشكلة المدرب الإيطالي، مع السداسي المستبعد من قائمة كأس آسيا، اشتعلت منذ فترة طويلة، الأمر الذي لم يتحمله مانشيني، ليقرر الخروج للتحدث أمام وسائل الإعلام.

وأخيرًا.. أعلن "في المرمى"، استدعاء اتحاد الكرة السعودي، السداسي المستبعد من منتخب السعودية في كأس آسيا، للتحقيق معهم بشأن اتهامات روبرتو مانشيني، قبل اتخاذ القرارات في حقهم.