كوارث جوارديولا ومزايا سولشاير وأبرز أرقام ديربي مانشستر

تعرف على أهم أرقام ديربي مانشستر بين الشياطين الحمر والسيتزنز في الجولة الـ 29 من الدوري الإنجليزي.

حقق فريق مانشستر يونايتد الفوز اليوم على نظيره مانشستر سيتي في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مواجهات الجولة الـ 29 من الدوري الإنجليزي بهدفين نظيفين.

جاءت هذه الهزيمة بالكثير من الأرقام السلبية بالنسبة لحامل لقب الدوري الإنجليزي، وعلى النقيض بالعديد من الأرقام الإيجابية لمانشستر يونايتد، نستعرض أبرزها فيما يلي:

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لأول مرة منذ اعتزال السير أليكس فيرجسون ينجح مانشستر يونايتد في الفوز ذهابًا وإيابًا على نظيره مانشستر سيتي، حيث تعود آخر مرة حقق فيها الشياطين الحمر نفس الإنجاز لموسم 2009-2010.

كذلك أصبح مانشستر يونايتد هو أول نادي يحقق الفوز على بيب جوارديولا في مسيرته الكروية ثلاث مرات خلال نفس الموسم بعد لقاء الدور الأول ومباراة الكأس.

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ولأول مرة يتعرض بيب جوارديولا لسبع هزائم في موسم واحد خلال مسيرته الكروية خلال بطولة الدوري المحلي، ما بين إسبانيا وألمانيا وإنجلترا.

ووصل مانشستر يونايتد للمباراة العاشرة له في كل البطولات دون هزيمة، وهي أطول سلسلة منذ أول 11 مباراة خاصهم سولشاير بين ديسمبر 2018 وفبراير 2020.

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي تجمد رصيده عقب لقاء اليوم عند النقطة 57 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما ارتفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة 45 في المركز الخامس.