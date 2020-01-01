تحليل | مانشستر يونايتد وسيتي .. واقعية سولشاير تهزم غرور جوارديولا

تعرف على أبرز النقاط الفنية في لقاء ديربي مانشستر بين يونايتد وسيتي في الجولة الـ 29 من الدوري الإنجليزي.

حقق فريق مانشستر يونايتد الفوز اليوم على نظيره مانشستر سيتي في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مواجهات الجولة الـ 29 من الدوري الإنجليزي بهدفين نظيفين.

الفوز هو الثاني للشياطين الحمر هذا الموسم في الدوري الإنجليزي أمام حامل اللقب في الدوري الإنجليزي، بعد لقاء الدور الأول الذي انتهى بفوز مانشستر يونايتد بهدفين لهدف.

في الأسطر المقبلة سنستعرض معًا أبرز النقاط الفنية التي ظهرت في تلك المباراة:

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نظرة على التشكيلة

بدأ بيب جوارديولا المباراة بتشكيلة غريبة نوعًا ما متخليًا عن عدد كبير من عناصره الأقوى وعلى رأسهم رياض محرز وجاءت التشكيلة كالتالي:

إديرسون مورايش

جواو كانسيلو - نيكولاس أوتاميندي - فيرناندينيو - أوليكساندر زينتشينكو

رودريجو هيرنانديز - إلكاي جوندوجان - فيليب فودين

برناردو سيلفا - سيرجيو أجويرو - رحيم ستيرلينج

أما أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد فبدأ بأفضل تشكيلة متاحة بالنسبة له، وجاءت تشكيلته كالتالي:

ديفيد دي خيا

فيكتور ليندلوف - هاري ماجواير - لوك شاو

براندون ويليامز - نيمانيا ماتيتش - فريد - آرون وان بيساكا

برونو فيرنانديز

دانييل جيمس - أنطوني مارسيال

واقعية مانشستر يونايتد

أدرك أولي جونار سولشاير أنه لن يحقق الفوز على فريق مثل مانشستر يونايتد لو دخل معه في صراع بدني وفني كند مباشر له فأراد أن يفرض سيطرته على المباراة بذكاء.

ترك المدرب النرويجي الاستحواذ الذي يحبه جوارديولا للمدرب الإسباني وبدأ في تنظيم أموره بناءً على ذلك بعدة طرق داخل الملعب.

تنظيم دفاعي محكم

المدرب النرويجي نجح في دخول المباراة بتنظيم دفاعي رائع بوجود ثلاثي في الخط الخلفي، ورباعي في الوسط يحظون بدعم بورنو فيرنانديش المستمر.

أغلق مانشستر يونايتد مساحات التمرير الطولي أمام نجم مانشستر يونايتد تركوهم يمررون بشكل عرضي غير خطير عليهم ولا على مرماهم.

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وخلال أول 45 دقيقة نجح الشياطين الحمر بشكل كامل في إغلاق كافة زوايا التمرير فلم نشاهد مانشستر سيتي يصل لدي خيا سوى لمرة وحيدة.

تدمير أسلحة مانشستر سيتي

المدرب النرويجي علم أن عناصر معينة في مانشستر سيتي لو نجحت في إيقافها فستنجح في منع حامل اللقب من تشكيل خطورة على مرماك.

وهو ما رأيناه بالفعل يحدث مع سيرجيو أجويرو ورحيم سترلينج وبرناردو سيلفا خلال الشوط الأول، ومع رياض محرز بدرجة أقل في الشوط الثاني.

الضغط الجماعي والتحولات السريعة

ضغط مانشستر يونايتد على حامل الكرة بطول الملعب في الكثير من المناسبات طوال المباراة، ونجح في استخلاص كرات خطرة حولها سريعًا لهجمات مرتدة كاد يسجل منها في أكثر من مرة.

قاد تلك التحولات دانييل جيمس بمساندة برونو فيرنانديز الذي لعب مباراة أكثر من رائعة قدم من خلالها العديد من الهدايا لزملائه كان أهمها على الإطلاق الهدف.

سوء حالة مانشستر سيتي وقلة التركيز

على ذكر الهدف الأول في المباراة والذي سجله مارسيال لابد أن نتحدث عن حالة نجوم مانشستر سيتي وسوء التمركز والرقابة في تلك الكرة.

عانى نجوم مانشستر سيتي من سوء تركيز واضح، واستغله نظرائهم في مانشستر يونايتد بكرة من الواضح انها متفق عليها حولها مارسيال لشباك إديرسون.