كوادرادو يتسبب بأزمة في يوفنتوس

الكولومبي سجل هدفاً رائعاً في مرمى أتلتيكو مدريد

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدثت تقارير إعلامية عن أزمة في غرف خلع ملابس يوفنتوس بسبب الكولومبي خوان كوادرادو في أعقاب لقاء أتلتيكو مدريد بدوري الأبطال.

الكولومبي كوادرادو سجل هدف يوفنتوس الأول من تسديدة رائعة في مرمى يان أوبلاك، ولكن اللقاء انتهى بالتعادل 2-2 مساء الأربعاء.

وذكرت "توتوسبورت" أن عدد من لاعبي يوفنتوس هاجموا كوادرادو بعد المباراة بسبب تسببه في الهدفين بشباك الفريق وتعادل أتلتيكو.

وأضاف التقرير أن ليوناردو بونوتشي، قائد يوفنتوس في المباراة، تصدى لتلك الاتهامات ودافع عن الكولومبي، وهو ما قام به علنا أيضاً.

وقال بونوتشي مع "سكاي": "نحن جوعى للانتصارات، ما يحدث بين اللاعبين أمر نناقشه فيما بيننا بالمنزل، الأمر ليس خطئاً فردياً".

بونوتشي: أصبحنا نستقبل أهدافاً بصورة غير طبيعية

وأردف: "يجب أن نتعلم مما حدث حتى نتحسن مستقبلاً ونتفادى مثل تلك المواقف".

وعاد كوادرادو للمشاركة أساسياً مع يوفنتوس أمام أتلتيكو بعد تراجع دوره في الأسابيع الأولى للدوري الإيطالي.