بونوتشي: أصبحنا نستقبل أهدافاً بصورة غير طبيعية

بعد التعادل مع أتلتيكو مدريد

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

يعتقد ليوناردو بونوتشي مدافع يوفنتوس،أن فريقه أصبح يستقبل أهدافاً أكثر من اللازم في الفترة الأخيرة، بعد التعادل مع أتلتيكو مدريد.

يوفي كان على مقربة من الفوز أمام نظيره الإسباني، حيث تقدم بهدفين للثنائي خوان كوادرادو وبلايس ماتويدي.

أتلتيكو عاد بهدف أحرزه ستيفان سافيتش، قبل أن يخطف المكسيكي هيكتور هيريرا الثاني في اللحظات الأخيرة.

بونوتشي قال بعد المباراة:"أتلتيكو ضغط بشكل أكبر في الشوط الأول وأما نحن فلعبنا بطريقة بطيئة جداً، الأمور تحسنت تدريجياً مع مرور الوقت ووصلنا لمنطقة الجزاء أكثر من مرة".

وأضاف:"من المحزن جداً تلقي الأهداف بهذه الطريقة، لعبنا جيداً ولكن احتجنا للمزيد من التركيز، تلك الأخطاء أصبحت تتكرر بصورة غير طبيعية".

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وتابع:"لم ندفع ثمن هذه الأخطاء أمام نابولي وفزنا، ولكن اليوم تعثرنا بعدما تقدمنا بهدفين نظيفين وهذا يدعو للقلق".

يذكر أن التعادل أضاف ليوفنتوس نقطة وحيدة فقط، في المجموعة الرابعة التي يتصدرها لوكوموتيف موسكو بعد الفوز على بايرليفركوزن.