كم عدد بطولات منتخب عمان في تاريخه؟

لا يعد منتخب عمان من الأقوى في العالم العربي، لكنه تطور بشكلٍ كبير منذ بداية الألفية الجديدة وبدأ يصل لمنصات التتويج.

مع دخولنا في القرن الجديد، ظهر واحد من أساطير العرب وليس عمان وحسب، هو الحارس الأسطوري علي الحبسي، الذي صنع تاريخًا أوروبيًا لم يسبقه إليه أحد في منطقة الخليج العربي.

لعب الحبسي في مسيرته لعدد من أندية الدوري الإنجليزي، وذاعت شهرته خاصة في دوري البطولة الإنجليزية، حيث ارتدى أقمصة بولتون وويجان الذي قدم معه أفضل أداء في مسيرته، كذلك لعب لريدينج قبل أن ينضم للكبير السعودي الهلال.

ساهم علي الحبسي في تطوير المنتخب العماني بقوة مطلع الألفية، لكن كم عدد بطولات الأحمر في التاريخ؟

كم عدد بطولات منتخب عمان؟

لا يمتلك منتخب عمان إلا لقبين فقط من كأس الخليج العربي، ولم يسبق له الفوز بكأس آسيا أو المشاركة في كأس العالم.

باستثناء بطولتي خليجي، فاز الأحمر بأربعة بطولات ودية، هي الدورة الدولية بقطر ودورة البحرين الدولية وبطولة عمان الدولية وبطولة الوحدة اليمنية.