جدول مباريات ومجموعة عمان في كأس العرب 2021

أحمد رضوان
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تعرف على جدول مباريات منتخب عمان في كأس العرب للمنتخبات 2021، وما هي القنوات الناقلة وما هي المجموعة التي سيشارك فيها في البطولة العربية؟

تعود من جديد بطولة كأس العرب في نسخة جديدة كليًا في نهاية نوفمبر الجاري، وستقام تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم في قطر التي ستستضيف كأس العالم 2022.

لُعبت المباريات التمهيدية في يونيو الماضي، واكتملت مجموعات كأس العرب 2021 بالفعل، وننتظر انطلاق البطولة التي تتكون من 4 مجموعاتٍ رباعية، يتأهل متصدر كلاً منها ووصيفه ليحاول شق طريقه نحو النهائي ثم الكأس.

المنتخب العماني هو أحد المنتخبات المشاركة في كأس العرب في نسخته الجديدة، ويسجل بذلك مشاركته الثانية في البطولة، بعد نسخة 1966 التي أقيمت في سوريا وودعها من دور المجموعات.

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وفي هذا التقرير، نتعرف على مجموعة منتخب عمان في كأس العرب 2021، جدول المباريات والقنوات الناقلة.

مجموعة عمان في كأس العرب 2021

أوقعت قرعة كأس العرب 2021 منتخب عمان في المجموعة الأولى، والتي يتواجد بها منتخبات قطر والعراق والبحرين.

مجموعة منتخب عمان في كأس العرب 2021

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط
1قطر110010+13
2عمان10101101
3العراق10101101
4البحرين100101-10

ما هي القنوات الناقلة لمباريات عمان في كأس العرب 2021؟

تنقل مباريات كأس العرب للمنتخبات 2021 عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية، وذلك عبر قناتها 1 beIN SPORTS HD.

وأكدت القناة الناقلة بث المباريات بصورة مجانية للجميع، وسوف يتم تغطيتها بصورة مباشرة عبر جول قبل نصف ساعة من كل لقاء.

جدول مباريات عمان في كأس العرب 2021

بداية مشوار منتخب عمان في كأس العرب 2021 كان في الدور التمهيدي، وواجه خلاله الصومال وفاز بهدفين لهدف.

وفي دور المجموعات، تعادل مع العراق في الجولة الأولى ثم سيواجه قطر والبحرين تواليًا.

دور المجموعات

المباراة

الموعد

النتيجة
الملعب
العراق - عمان

الثلاثاء 30 نوفمبر 2021ـ
17:00 عمان، 16:00 العراق

1-1ستاد الجنوب
عمان - قطر

الجمعة 3 ديسمبر 2021،
17:00 عمان، 16:00 قطر

ستاد المدينة التعليمية
عمان - البحرين

الإثنين 6 ديسمبر 2021،
2021،23:00 عمان، 22:00 البحرين

ستاد أحمد بن علي
الدور التمهيدي
المباراة
الموعد
 الملعب
عمان - الصومالالأحد 20 يونيو 2021،

21:00 عمان، 20:00 الصومال		1-2ستاد جاسم بن حمد