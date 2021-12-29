إن عانى منتخب السودان في السنوات الماضية من تراجع في المستويات والنتائج، فهذا لا ينفي حقيقة أن صقور الجديان هم أحد أهم أقطاب قارة إفريقيا عبر الزمان.

شاركت السودان في تأسيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم رفقة مصر وإثيوبيا واستضافت النسخة الأولى من كأس الأمم على أراضيها، والتي كانت من نصيب الفراعنة.

بعد غياب عن آخر خمس نسخ من كأس الأمم، تعود السودان مرة أخرى للمشاركة بجيل شاب مميز، والهدف هو تخطي الدور الأول على الأقل وإظهار قدرات بلاد وادي النيل في نسخة 2022 المقرر لها بالأراضي الكاميرونية.

وسيحاول الجيل الجديد لصقور الجديان، السير على خطى الجيل الذهبي للسودان في سبعينيات القرن الماضي، خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 ومحاولة الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في البطولة.

ويشارك المنتخب السوداني في المجموعة الرابعة، برفقة مصر، نيجريا، ومنتخب غينيا بيساو.

جدول مباريات ومجموعات كأس أمم إفريقيا 2021 والقنوات الناقلة

وفي التقرير التالي من موقع جول سنتعرف معًا على سجل بطولات صقور الجديان، عبر التاريخ في كافة المسابقات.

كم عدد بطولات منتخب السودان عبر التاريخ؟

ربما يكون المنتخب السوداني، سجله في البطولات ليس مليئًا بالإنجازات أو الألقاب، ولكنه دائمًا ما يكون له بصمة مميزة في مشاركاته خاصة في فترة الجيل الذهبي.

وفي البطولات الرسمية، تمكن صقور الجديان من تحقيق لقب قاري وحيد وكان في عام 1970 عندما فازوا بلقب كأس الأمم الإفريقية، ومن قبلها جاء المنتخب السوداني في المركز الثاني مرتين في أعوام 1959، و1963.

وفي بطولة كأس سيكافا، تمكن منتخب السودان من الحصول على البطولة ثلاث مرات في أعوام، 1980، 2006، 2007.

كما حصل على وصيف بطولة سيكافا ثلاث مرات أيضًا في أعوام، 1990، 1996، و2013.

بطولات منتخب السودان عبر التاريخ: