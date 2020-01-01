كم عدد بطولات الزمالك في دوري أبطال إفريقيا؟

بعد وصوله إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، تعرف على عدد الألقاب التي حققها الفارس الأبيض على الصعيد القاري من قبل، وما هي آخر مشاركاته وإنجازاته..

أكثر الأندية تتويجًا بالألقاب القارية في القرن الماضي بإفريقيا، مدرسة الفن والهندسة كما يحلو لمشجعيه وصفه، النادي الذي دائمًا وأبدًا على القمة مما وضع في الأزمات، إنه الزمالك، الذي الآن يدخل معتركًا استثنائيًا بوصوله إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا حيث يواجه مواطنه وغريمه الأزلي، الأهلي.

ووصل الزمالك إلى النهائي بعد أن تغلب على الرجاء في نصف النهائي ذهابًا بهدف نظيف في المغرب وإيابًا بثلاثية لهدف في القاهرة، ليضرب موعدًا مع الأهلي على ملعب برج العرب بالأسكندرية يوم 27 نوفمبر الحالي.

الفارس الأبيض غاب عن منصة التتويج لدوري الأبطال منذ مدة طويلة، ومع ذلك يظل ثاني أكثر الأندية الإفريقية تتويجًا بهذا اللقب بعد مواطنه وغريمه الأهلي، وبالطبع فلا يوجد ما هو أفضل من فوز في ديربي القاهرة على الند الأزلي لإعادة البطولة إلى خزائن ميت عقبة.

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بعض الصحف نعتت المباراة بأنها نهائي القرن، حقًا مباراة كبيرة ستصمت مصر كاملةً لمتابعتها، والفائز فيها سيظل فخورًا بهذا الانتصار لسنوات وسنوات.

في هذا التقرير من جول نستعرض معًا بعض من تاريخ الزمالك الإفريقي.

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كم عدد بطولات الزمالك في بطولة دوري أبطال إفريقيا؟

حقق الزمالك لقب دوري أبطال إفريقيا في 5 مناسبات سابقة، الأولى كانت عام 1984 بالمسمى القديم "كأس إفريقيا للأندية البطلة" عندما تغلب على شوتينج ستارز النيجيري في النهائي بإلفوز ذهابًا في القاهرة بهدفين نظيفين وفي نيجيريا بهدف نظيف من توقيع فاروق جعفر.

النسخة التانية التي ظفر بها الفارس الأبيض كانت في عام 1986 بتغلبه في النهائي على أفريكا سبور الإيفواري بعد الفوز في القاهرة بهدفين نظيفين من توقيع أيمن يونس، ثم الخسارة في الإياب بهدفين نظيفين، قبل الانتصار في ركلات الترجيح بأربعة أهداف لاثنين.

أما البطولة الثالثة فكانت في عام 1993، بعد التغلب على أشانتي كوتوكو الغاني بركلات الترجيح بنتيجة 7-6 في القاهرة وبعد انتهاء مباراتي النهائي بالتعادل السلبي بدون أهداف بينهما.

وفي عام 1996 عاد الزمالك وأحرز رابع ألقابه وهذه المرة على يد شوتينج ستارز النيجيري مرة أخرى، وأيضًا بركلات الترجيح بعد الخسارة ذهابًا بهدفين لهدف والفوز إيابًا في القاهرة بهدفين لهدف، في مباراة تألق فيها الحارس نادر السيد على وجه الخصوص.

اللقب الأخيرة للزمالك على صعيد دوري أبطال إفريقيا كان في عام 2002 على حساب الرجاء بعد التعادل ذهابًا بدون أهداف في الدار البيضاء ثم الانتصار في القاهرة إيابًا بهدف تامر عبد الحميد الشهير.

اللقب عدد مرات تحقيقه دوري أبطال إفريقيا 5 (1984 - 1986 - 1993 - 1996 - 2002)

كم مرة وصل فيها الزمالك لنهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا؟

بوصول الزمالك إلى نهائي نسخة 2020 من دوري أبطال إفريقيا، يكون الزمالك قد وصل إلى النهائي بشكلٍ عام في 8 مناسبات.

نجح العملاق المصري في الفوز في خمس مرات منها، وهُزم في مرتين، أما المرة الثامنة فهي الآن على المحك بانتظار "نهائي القرن".

الخسارة الأولى كانت في نسخة 1994 على يد الترجي التونسي بعد التعادل سلبيًا ذهابًا في القاهرة ثم الخسارة في رادس بثلاثة أهداف لهدف.

أما الخسارة الثانية فكانت في نسخة 2016 على يد صان داونز الجنوب إفريقي بعد الخسارة ذهابًا في بريتوريا بثلاثية نظيفة والفوز إيابًا في برج العرب بهدف نظيف.

النهائي عدد مرات الوصول دوري أبطال إفريقيا 7

ما هي آخر مشاركة للزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا؟

لم تكن المشاركة الأخيرة للفارس الأبيض في نهائي دوري أبطال إفريقيا جيدة على الإطلاق، حيث مُنيّ بالهزيمة الثانية له في تاريخه بالنهائي وخسر اللقب لمنافسه صان داونز الجنوب إفريقي في عام 2016.

المصادفة أن صان داونز كانت يقوده في ذلك التوقيت بيتسو موسيماني، الرجل الذي يتولى حاليًا تدريب الأهلي، منافس الزمالك في نهائي النسخة الحالية.

الزمالك خسر الذهاب بثلاثة أهداف نظيفة في واحدة من أسوأ مباريات النادي عبر تاريخه، وكان يقوده حينها المدرب الشاب مؤمن سليمان، قبل أن يتمكن من تحقيق فوز بلا قيمة في الإياب بهدف نظيف من توقيع ستانلي وبحضور جماهيري أسطوري لا يُنسى.

ما هي آخر بطولة إفريقية حققها الزمالك؟

بعد التتويج بنسخة دوري أبطال إفريقيا عام 2002، فاز الزمالك بلقب السوبر الإفريقي لنفس العام، ثم غاب تمامًا عن التتويجات القارية حتى عام 2019.

صحيح أن الزمالك وصل في تلك الفترة أكثر من مرة إلى نصف نهائي دوري الأبطال وكذلك الكونفدرالية وحتى النهائي، لكنه عجز عن الظفر بأي ميدالية ذهبية حتى أتت بطولة العراب كريستيان جروس الموسم الماضي.

ففي عام 2019، حقق الزمالك لقب الكونفدرالية الإفريقية للمرة الأولى في تاريخه بعد التغلب على نهضة بركان في النهائي بركلات الترجيح بعد الخسارة ذهابًا بهدف نظيف والفوز إيابًا بهدف نظيف من توقيع محمود علاء.

من كان يتولى تدريب الزمالك في ذلك التوقيت كان كريستيان جروس، ليكون السويسري هو أول من جلب الألقاب القارية مجددًا بعد طول غياب.

المباراة مجموع المباراتين الزمالك - نهضة بركان 1-1 (4-5)

هل واجه الزمالك الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا من قبل؟

لم يسبق للزمالك والأهلي أن التقيا من قبل في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وإن كانا قد التقيا كثيرًا في الأدوار الأخرى من البطولة.

التاريخ هنا يميل إلى الأهلي، فالمارد الأحمر فاز ذهابًا وإيابًا في نصف نهائي 2005، وكرر فوزه في دور المجموعات (ربع النهائي) 2008 بالجولة الأولى، ثم تعادل الفريقان في مواجهة الجولة الرابعة.

والتقى الغريمان مجددًا في دور المجموعات 2012، حيث فاز الأهلي في مباراة الذهاب بهدف نظيف، وتعادل الفريقان في أول مباراة بينهما على ملعب برج العرب بهدف لكل منهما.

وفي 2013، وقعا سويًا في نفس المجموعة مرة أخرى، وانتهى لقاء الذهاب بينهما بهدف لكل فريق على ملعب الجونة، ثم انتصر الأهلي في الإياب بآخر المواجهات بينهما بأربعة أهداف لهدفين.

التاريخ يقول أن الزمالك لم يستطع الفوز على الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، ولكنه يمنح الأمل أيضًا لجماهير ميت عقبة، فالمرة الوحيدة التي التقى فيها الغريمان في مباراة حاسمة على لقب كانت الغلبة لأبناء حلمي زامورا.

حدث ذلك في عام 1994، عندما التقى الأهلي والزمالك في جنوب إفريقيا في مباراة الفائز بها يتوّج بلقب السوبر الإفريقي، وحينها فاز الأبيض بهدف قذيفة أيمن منصور الشهيرة في شباك أحمد شوبير.

تاريخ مواجهات الزمالك والأهلي في المباريات الإفريقية