الاتحاد الإفريقي يدرس الحضور الجماهيري في نهائي إفريقيا بين الأهلي والزمالك

هل تحضر الجماهير مواجهة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن نية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في حضور الجماهير لنهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك المقرر له يوم 27 من نوفمبر الجاري.

وكان الزمالك قد تأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا أمس الأربعاء، على حساب الرجاء المغربي، بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف في إياب نصف النهائي.

ووفقًا لمصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وتصريحاته لموقع "يلا كورة" المصري، أن هناك دراسة لحضور الجماهير لنهائي البطولة بين الأهلي والزمالك.

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وقال المصدر إن المسؤولون يدرسون حضور الجماهير لمباراة نهائي دوري الأبطال ومازال لم يتم اتخاذ قرار رسمي حتى وقتنا هذا.

وأضاف: "الاتحاد الإفريقي يسير في اتجاه حضور الجماهير ولديه رغبة في هذا ولكن العدد سيكون محدود للغاية ومازالت الدراسة جارية".

وكان المقرر أن يقام النهائي غدًا، ولكن تم تأجيله بسبب إرجاء مواجهة الزمالك والرجاء في إياب نصف النهائي مرتين.